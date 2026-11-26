Sorteio da Mega-Sena 3091 Quinta-feira, 26/11/2026, às 21h (horário de Brasília) — Dias — Horas — Minutos — Segundos Prêmio estimado: R$ 75 milhões

A Caixa sorteia na quinta-feira (26/11/2026) o concurso 3091 da Mega-Sena. O prêmio estimado é de R$ 75.000.000,00. O prêmio está acumulado: ninguém acertou a faixa principal no concurso anterior.

O sorteio está previsto para as 21h (horário de Brasília). As apostas podem ser feitas até as 20h. Horários podem mudar em feriados e concursos especiais.

Resultado do concurso 3091

Os números sorteados e a premiação serão publicados nesta página assim que forem divulgados. Se você estiver com a página aberta, um aviso aparece quando o resultado entrar.

Como apostar

Marque de 6 a 20 números entre os 60 disponíveis. Ganha quem acertar 4, 5 ou 6 números. A aposta mínima custa R$ 6,00.

As apostas podem ser feitas em lotéricas, no app Loterias CAIXA e no site Loterias Online. Apostas são permitidas apenas para maiores de 18 anos. Jogue com responsabilidade.

Veja também: Resultado da Mega-Sena 3090 de terça-feira (24/11): ninguém acerta e prêmio vai a R$ 75 milhões.

Fonte

Concurso e estimativa informados pela Caixa no resultado do concurso anterior. Confira no Portal Loterias Caixa.