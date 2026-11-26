A Caixa realiza 4 sorteios na quinta-feira (26/11/2026): Mega-Sena, Timemania, Lotofácil e Dia de Sorte. As apostas podem ser feitas até as 20h e os sorteios começam a partir das 21h (horário de Brasília).

Resumo dos sorteios de hoje

Loteria Concurso Prêmio estimado Mega-Sena 3091 R$ 75 milhões Timemania 2473 R$ 30,5 milhões Lotofácil 3839 R$ 2 milhões Dia de Sorte 1357 R$ 100 mil

Mega-Sena, concurso 3091: R$ 75 milhões

O prêmio estimado da Mega-Sena é de R$ 75.000.000,00. O prêmio está acumulado: ninguém acertou a faixa principal no concurso anterior.

Como apostar: Marque de 6 a 20 números entre os 60 disponíveis. Ganha quem acertar 4, 5 ou 6 números. A aposta mínima custa R$ 6,00.

Veja o resultado do concurso 3090 da Mega-Sena.

Timemania, concurso 2473: R$ 30,5 milhões

O prêmio estimado da Timemania é de R$ 30.500.000,00. O prêmio está acumulado: ninguém acertou a faixa principal no concurso anterior.

Como apostar: Marque 10 números entre os 80 disponíveis e escolha um Time do Coração. Ganha quem acertar de 3 a 7 números; acertar o time também dá prêmio. A aposta mínima custa R$ 3,50.

Veja o resultado do concurso 2472 da Timemania.

Lotofácil, concurso 3839: R$ 2 milhões

O prêmio estimado da Lotofácil é de R$ 2.000.000,00.

Como apostar: Marque de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis. Ganha quem acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. A aposta mínima custa R$ 3,50.

Veja o resultado do concurso 3838 da Lotofácil.

Dia de Sorte, concurso 1357: R$ 100 mil

O prêmio estimado do Dia de Sorte é de R$ 100.000,00.

Como apostar: Marque de 7 a 15 números entre os 31 disponíveis e escolha um Mês de Sorte. Ganha quem acertar de 4 a 7 números; acertar o mês também dá prêmio. A aposta mínima custa R$ 2,50.

Veja o resultado do concurso 1356 do Dia de Sorte.

Resultados dos sorteios

O Portal Cambé divulga os resultados de todos os sorteios assim que são confirmados pela Caixa. Acompanhe na página de Loterias do Portal Cambé.

Onde apostar

As apostas podem ser feitas em qualquer lotérica credenciada, no app Loterias CAIXA e no site Loterias Online. Correntistas da Caixa também podem apostar pelo Internet Banking. É possível participar de bolões nas lotéricas e nos canais digitais.

Apostas são permitidas apenas para maiores de 18 anos. Jogue com responsabilidade.

Fonte

Concursos e estimativas informados pela Caixa no resultado do concurso anterior, consultados em 26/11/2026 às 08h01 (horário de Brasília). Valores, datas e preços podem ser atualizados pela Caixa; confira no Portal Loterias Caixa.