O Internacional venceu o Botafogo por 2 a 0 nesta quarta-feira (25), no jogo que fechou a primeira rodada da quarta edição da Copinha F Petrobras. A partida foi disputada à noite no Centro Esportivo Recreativo Educativo do Trabalhador (Ceret), em São Paulo, e teve transmissão ao vivo da TV Brasil.

Com o resultado, as Gurias Coloradas chegaram a três pontos, a mesma pontuação do Santos, e assumiram a liderança do Grupo E pelo saldo de gols. Botafogo e Sport ainda não pontuaram.

O Ceret é uma das quatro sedes da competição sub-20 e recebe todos os jogos do Grupo E. A chave leva o nome do Parque Estadual da Cantareira, uma das maiores áreas urbanas de Mata Atlântica preservada no mundo.

O primeiro gol saiu aos 38 minutos do primeiro tempo. A lateral Laura Rodrigues recuperou uma bola afastada pela defesa botafoguense, e a camisa 10 Stephanie dominou perto da entrada da área, passou pela meia Coutinho e chutou por cobertura, sem chances para a goleira Sarah.

No segundo tempo, aos 22 minutos, a lateral Ana Laura derrubou a atacante Clara Güell dentro da área, e a arbitragem marcou pênalti. Laura Rodrigues cobrou no canto esquerdo de Sarah e ampliou o placar.

Mais cedo, pelo mesmo grupo, o Santos derrotou o Sport por 1 a 0. A lateral Tamine marcou o gol das Sereias da Vila em cobrança de falta, aos cinco minutos da etapa final.

Outras duas partidas foram disputadas na quarta-feira, ambas pelo Grupo B, que leva o nome de Copan e tem jogos no Estádio Nicolau Alayon, do Nacional-SP. O Corinthians goleou o Ação-MT por 6 a 0, com gols de Helô Camargo (duas vezes), Glória Gasparini, Pepê e Letícia Mara.

No mesmo grupo, o Red Bull Bragantino virou sobre o Atlético-MG e venceu por 2 a 1. A atacante Kaká abriu o placar para as Vingadoras, mas a meia Raissa marcou duas vezes e garantiu a vitória do Massa Bruta, que fica atrás do Corinthians na tabela pelo saldo de gols.

A segunda rodada começa nesta sexta-feira (27). A TV Brasil transmite ao vivo o duelo entre Tarumã-AM e Flamengo, às 21h (horário de Brasília), no Canindé, sede do Grupo A.

No sábado (28), às 15h, a emissora pública da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) exibe ao vivo Corinthians x Atlético-MG, no Nicolau Alayon, pelo Grupo B.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br