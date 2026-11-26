O Atlético-MG arrancou um empate por 1 a 1 com o Corinthians nos acréscimos, na noite desta quarta-feira (25), na Arena MRV, em Belo Horizonte. A partida encerrou a 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, e o resultado pouco ajudou os dois times, segundo a Agência Brasil.

Com o placar, o Galo chegou a nove jogos sem vencer e perdeu a chance de entrar no G-6, grupo dos seis primeiros colocados que garantem vaga na próxima Libertadores. O Corinthians, que não sofria gols havia três partidas, saiu da zona de rebaixamento, mas continua em situação delicada.

Até os acréscimos, Kaio César era o nome do jogo. Aos 21 minutos do segundo tempo, o atacante corintiano avançou em velocidade pela direita e foi derrubado por trás com um carrinho do atacante uruguaio Thiago Borbas. Após revisar o lance no vídeo, o árbitro Bráulio da Silva Machado expulsou o jogador do Atlético.

Quatro minutos depois, Kaio César abriu o placar. Ele apareceu nas costas do zagueiro Ruan Tressoldi e cabeceou após cruzamento do lateral Fabrizio Angileri, pela esquerda, sem chance para o goleiro Everson. Foi o quinto gol do atacante nos últimos quatro jogos.

Mesmo com um jogador a menos, o Atlético foi atrás do empate e chegou lá aos 47 minutos. Tomás Cuello recebeu pela esquerda e bateu cruzado, e a bola ainda desviou no lateral Matheuzinho e no zagueiro João Pedro antes de vencer o goleiro Hugo Souza.

Com 52 pontos, o Atlético-MG está dois atrás do Bahia, último time dentro do G-6. No domingo (29), o Galo recebe o Vasco às 19h30 (horário de Brasília) e precisa vencer para chegar à rodada final dependendo apenas de si, independentemente do resultado de Botafogo x Bahia, marcado para o sábado (28), às 21h, no Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Isso porque o adversário do Atlético na última rodada será justamente o Bahia.

O Corinthians soma 41 pontos, mesma pontuação de Grêmio e Mirassol, e fica à frente dos dois pelo saldo de gols. Pelo mesmo critério de desempate em relação ao Grêmio, o Mirassol caiu para o Z-4.

No domingo (29), às 18h30, o Corinthians recebe o Grêmio na Neo Química Arena, em São Paulo, e uma vitória encaminha a permanência do clube na Série A. Em caso de derrota, o time passa a depender do jogo entre Mirassol e Athletico-PR, no mesmo dia e horário, no Maião, em Mirassol (SP).

Se o Mirassol tropeçar, o Corinthians poderá se garantir na elite com uma vitória sobre o Remo, já rebaixado, na quarta-feira (2), às 21h30, no Mangueirão, em Belém.

O empate em Belo Horizonte garantiu ao Athletico-PR vaga antecipada na próxima Libertadores. Quinto colocado, com 57 pontos, o Furacão não pode mais deixar o G-6, já que os únicos times capazes de ultrapassá-lo, Bahia e Atlético-MG, se enfrentam na rodada final do Brasileirão.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br