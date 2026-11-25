Botafogo e Internacional fazem suas estreias na quarta edição da Copinha F Petrobras nesta quarta-feira (25), a partir das 21h (horário de Brasília), no Centro Esportivo Recreativo Educativo do Trabalhador (Ceret). A partida, válida pelo segundo dia da competição, terá transmissão ao vivo da TV Brasil.

As duas equipes estão no Grupo E, batizado de Cantareira em referência ao parque ecológico que abriga uma das maiores áreas urbanas de Mata Atlântica preservada no mundo. A chave tem ainda Santos e Sport, e todos os jogos do grupo serão disputados no Ceret.

O duelo reúne os primeiros vice-campeões do torneio. Em 2023, o Botafogo chegou à final contra o Flamengo, no Canindé, e perdeu por 2 a 0. No ano seguinte, o Inter decidiu o título com o Fluminense na Mercado Livre Arena Pacaembu e, após empate sem gols no tempo normal, viu as cariocas ficarem com a taça nos pênaltis.

O Internacional é apontado como um dos principais clubes do futebol feminino de base do país. O time soma três títulos brasileiros sub-17, contando o período anterior a 2022, quando a competição era sub-16, e outros três no sub-20, incluindo a fase sub-18, que durou até 2021.

Jogadoras com passagem pela seleção principal, como a zagueira Isa Haas, a lateral Isabela, a meia Maiara Niehues e as atacantes Priscila, Jhennifer e Tainá Maranhão, tiveram formação completa ou parcial nas Gurias Coloradas.

Mesmo com a Copinha F sendo um torneio sub-20, o elenco colorado conta com várias atletas que foram vice-campeãs brasileiras sub-17, entre elas a lateral Canhota, as meias Katguria e Lara Lay e a centroavante Laurinha. Outro nome de destaque é a atacante Clara Güell, de 20 anos, convocada pela seleção uruguaia para amistosos contra Bolívia e Argentina.

Clara fica à disposição do técnico David da Silva para a estreia desta quarta-feira e, depois, se apresenta à delegação do Uruguai.

O Botafogo também tem tradição nas categorias de base. Em 2025, as Gloriosas conquistaram o Campeonato Brasileiro sub-20, devolvendo a derrota sofrida para o Flamengo na final da temporada anterior.

Entre as revelações recentes do clube estão a lateral Guima e a meia Duda Basílio, hoje no Palmeiras, e principalmente a atacante Giovanna Waksman, de 17 anos, que atua pelo OL Lyonnes, equipe feminina do Lyon, da França.

Assim como o Inter, o Botafogo chega à competição como atual campeão estadual sub-20. As atacantes Bya Fernandes e Letícia Vitória, artilheira e vice-artilheira do Campeonato Carioca da categoria com oito e seis gols, respectivamente, aparecem como as principais esperanças de gols.

Na lista de relacionadas está também a zagueira Thaynara, que já integra o time principal alvinegro e disputou a última Copa do Mundo Feminina sub-20.

A abertura da Copinha F, nesta terça-feira (24), teve seis partidas. No Canindé, o Palmeiras venceu o Tarumã-AM por 2 a 0, em jogo transmitido pela TV Brasil.

A meia Tomé abriu o placar aos quatro minutos do primeiro tempo, de cabeça, após a defesa amazonense afastar mal a bola. Aos oito minutos da etapa final, a volante Gellinot Reyes aproveitou a sobra dentro da área e, da marca do pênalti, acertou o ângulo da goleira Duda.

Com o resultado, as Palestrinas lideram o Grupo A – Masp pelo saldo de gols, empatadas em três pontos com o Flamengo. Antes, também no Canindé, as Meninas da Gávea venceram o clássico contra o Vasco por 2 a 1: a zagueira Ludmilla colocou as vascaínas na frente, mas as atacantes Yasmim Cardozo e Laura Mariah garantiram a vitória das atuais campeãs.

No Grupo C – Ibirapuera, com jogos no Ceret, Centro Olímpico e Grêmio empataram sem gols. Na sequência, a Ferroviária derrotou o Aliança-GO por 3 a 0, com gols das meias Lívia e Diana Benítez e da atacante Dudinha, e assumiu a liderança da chave com três pontos.

Pelo Grupo D – Mercadão, sediado na Ibrachina Arena, o São Paulo aplicou a maior goleada do dia: 5 a 0 sobre o Criciúma. Marcaram as meias Vivia, duas vezes, e Laura Laredo, a lateral Tays e a atacante Vi Barreto.

No outro jogo do grupo, o Fluminense, campeão da Copinha F em 2024, venceu o Vitória por 2 a 0, com gols das atacantes Jamile e Kallyne. O time carioca ocupa a segunda colocação, atrás do São Paulo pelo saldo de gols.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br