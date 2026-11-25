A Guarda Municipal de Florianópolis prendeu Michael Rodrigues Soares dos Santos, conhecido no Paraná como “golpista do amor”, na noite de terça-feira (24), perto da UFSC. A equipe cumpriu um mandado de prisão por condenação por estelionato no Paraná. Em Cambé, a família de uma idosa atribui a ele um prejuízo de cerca de R$ 300 mil.

A Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) fez a prisão na Rua Professora Maria Flora Pausewang com base em informações da Polícia Civil do Paraná. Segundo a polícia, Michael fugiu para o litoral catarinense quando soube da expedição do mandado. A Delegacia de Porecatu conduz a investigação, e o homem soma 77 passagens pela polícia.

Família de Cambé relata como descobriu o prejuízo

Em entrevista à imprensa paranaense, a família contou que Michael se apresentou como namorado da filha da idosa, de 26 anos. Em menos de um mês, o casal já morava junto.

Segundo os familiares, Michael disse que havia sido atropelado e precisava de R$ 8 mil para uma cirurgia. A idosa ofereceu o cartão de crédito para ajudar no pagamento. A família relata que ele passou o cartão várias vezes na própria maquininha.

Ainda segundo a família, Michael conseguiu acesso às contas bancárias da idosa, contratou empréstimos consignados em três instituições financeiras, aumentou o limite do cartão de crédito e usou o cartão virtual. A idosa só descobriu as operações quando tentou encerrar a conta no banco. Os familiares relatam que Michael ofereceu um cheque de R$ 35 mil para cobrir parte do prejuízo, mas o banco o devolveu por falta de fundos.

Polícia vai analisar material apreendido

A Guarda Municipal apreendeu com Michael três celulares, dois notebooks, um carregador portátil, três relógios, cartões de crédito, um talão de cheques e R$ 2.470 em dinheiro. Segundo a Polícia Civil do Paraná, o material será analisado para identificar outras possíveis vítimas.

Fonte — Top Elegance