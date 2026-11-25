O curso de Letras Português da Universidade Estadual de Londrina (UEL) comemora sete décadas de história na próxima segunda-feira (30), com uma cerimônia no Anfiteatro Maior do Centro de Letras e Ciências Humanas (CLCH). Segundo a universidade, o evento “LET 70 Anos: Sete Décadas do Curso de Letras Português da UEL” começa às 19h15 e é aberto à comunidade universitária e a qualquer pessoa interessada na trajetória do curso.

A programação inclui uma apresentação sobre a história do curso, com depoimentos de ex-alunos e ex-professores, e o lançamento da logomarca oficial. O momento de maior destaque será o descerramento da placa que dá ao anfiteatro do CLCH o nome de Professor Joaquim Carvalho da Silva, um dos docentes mais conhecidos da graduação.

A nova logomarca foi escolhida em um concurso entre os estudantes e só será revelada durante a cerimônia. De acordo com o professor Antonio Guerra, coordenador do evento, o símbolo une elementos clássicos dos cursos de Letras a uma referência à peroba-rosa, árvore que representa a universidade.

“A ideia é celebrar os 70 anos do curso e valorizar a trajetória do professor Joaquim, reconhecendo tudo o que professores, estudantes, egressos e servidores construíram ao longo do tempo na formação de profissionais e nos estudos da Língua Portuguesa, da literatura e da educação”, afirma Guerra.

Origem ligada à falta de professores

O curso foi criado em 1956, depois de uma mobilização que reuniu sociedade civil, estudantes e imprensa. O livro “50 Anos dos Cursos de Letras: da Fafilon à UEL”, organizado e escrito pelo próprio professor Joaquim Carvalho, mostra que a formação de professores para o ensino secundário estava entre as principais reivindicações. Na época, Londrina tinha cerca de cinco mil alunos nessa etapa e menos de 20 professores com formação superior voltada ao magistério.

Segundo Fabiane Cristina Altino, chefe do Departamento de Letras Vernáculas e Clássicas (LET), estudantes da região que faziam faculdade fora da cidade se juntavam aos colegas que tinham ficado em Londrina para pedir a abertura de cursos. Estudar em Curitiba era caro, e muitos não tinham condições de continuar. A Folha de Londrina também cobrava a expansão do ensino superior, alegando que o Norte do estado contribuía muito com a arrecadação estadual e seguia sem acesso a esses cursos.

O então deputado estadual Zaqueu de Melo, professor e fundador do Colégio Londrinense, teve papel decisivo no processo. A proposta inicial previa uma faculdade particular ligada ao colégio, mas a pressão de setores que defendiam uma instituição estadual levou à mudança do projeto, que criou a Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras de Londrina (Fafilon). A Assembleia Legislativa aprovou a proposta por unanimidade, e ela foi sancionada pela Lei Estadual nº 2.568-A, de 25 de janeiro de 1956.

Da Fafilon ao campus da UEL

A Fafilon só recebeu autorização para funcionar em 1958, e o curso de Letras foi reconhecido pelo Ministério da Educação em 1960. A faculdade oferecia Letras Anglo-Germânicas, Letras Neolatinas, História e Geografia, com aulas nas salas do Grupo Escolar Hugo Simas.

No início, Letras era apenas bacharelado, e a licenciatura veio em 1962. Conforme a professora Fabiane Altino, a reforma curricular daquele ano transformou os cursos em Letras Anglo-Portuguesas e Letras Franco-Portuguesas, incluiu disciplinas como Linguística, Teoria da Literatura e Cultura Brasileira e tornou a formação exclusivamente de licenciatura. Hoje, o curso oferece apenas a licenciatura em Língua Portuguesa e suas literaturas.

Em 1970, a Fafilon foi incorporada à recém-criada UEL e o curso passou para o campus. Em 1973 surgiu Letras Vernáculas e, no ano seguinte, o Departamento de Letras ofereceu a primeira especialização da universidade, em Literatura Brasileira e Teoria da Literatura. O departamento foi dividido em 1990 e, em 2006, uma reforma separou a formação em Português e estudos literários das licenciaturas em Inglês e Espanhol.

Quem é o homenageado

Joaquim Carvalho da Silva se formou em Letras Neolatinas em 1964 e depois se tornou professor de Literatura Portuguesa. Foi o primeiro chefe do Departamento de Letras da UEL e dirigiu o CLCH de 1980 a 1983 e de 1990 a 1994.

Na pesquisa, publicou obras como o “Dicionário da Língua Portuguesa Medieval” e se dedicou à preservação da memória do curso. Em 2006, recebeu o título de Professor Emérito, a maior honraria concedida pela UEL a um docente.

Em 1995, ele criou o Disque-Gramática, inicialmente chamado Oficina de Texto, que tirava dúvidas de Língua Portuguesa por telefone. O projeto virou programete na Rádio Paiquerê FM por 17 anos, hoje é transmitido pela Rádio UEL FM e atende o público também pelo Instagram.

“Há algo especialmente bonito na homenagem ao professor Joaquim. Na celebração dos 50 anos, foi ele quem reuniu as histórias de tantas pessoas que fizeram o curso. Nos 70 anos, é a vez de contar a história dele e lembrar quanto dessa memória chegou até nós, e permaneceu, pelo seu trabalho”, diz Fabiane Altino.

Domingos Pellegrini e o Boletim da Coruja

Entre os nomes conhecidos que passaram pelo curso está o escritor Domingos Pellegrini, vencedor de dois Prêmios Jabuti. Ele se formou em Letras Anglo-Portuguesas em 1971 e deu aulas de Teoria da Literatura em 1974 e 1975. “Sua passagem pela faculdade foi intensa. Fazia teatro, dirigia grupos de jogral, ajudava a organizar o Festival Universitário e participava do movimento estudantil”, conta Fabiane.

Nos primeiros dias de aula, ainda no Hugo Simas, Pellegrini pichou “Abaixo a ditadura” nas paredes do pátio. Na época, ele integrava uma organização clandestina e prestava serviço militar. “Eu era guevarista, acreditava em derrubar a ditadura militar com guerrilha, como em Cuba, para implantar uma ditadura socialista do proletariado”, relata o autor.

Flagrado pelo servidor conhecido como seu Osvaldo, operador de mimeógrafo, ele foi chamado pelo diretor, professor Iran Martins Sanches. O diretor explicou que o prédio havia sido pintado com dinheiro arrecadado entre os professores e sugeriu que o estudante divulgasse suas ideias em um jornal. Assim nasceu “O Boletim da Coruja”, mimeografado pelo próprio seu Osvaldo.

Segundo Pellegrini, o professor Iran não revisava os textos antes, mas o chamava para conversar sobre eles. “Com isso, me estimulava a pensar fora da caixa-fechada da ideologia, assim me fazendo mudar profundamente. Muito lhe agradeci por ter salvado minha vida, pois creio que sem sua intervenção finamente pedagógica e densamente humana, eu teria ido para caminhos sem volta”, afirma.

Inscrições

O evento é gratuito e terá certificado. As inscrições podem ser feitas até o dia 30 pelo Sistema Integrado para Gestão de Eventos e Cursos (Sigec) da UEL.

“Setenta anos não é pouca coisa. É um curso que formou gerações de professores em Londrina, no Paraná e no Brasil. É uma oportunidade de reconhecer as pessoas que construíram essa história e de olhar para a frente, com uma identidade visual própria marcando o começo das próximas décadas”, conclui Antonio Guerra.

Fonte: operobal.uel.br