A Copel notificou mais de 40 empresas de internet e telefonia de Maringá para recolher cabos deixados em calçadas, esquinas e outros espaços públicos após os reparos na rede atingida pelo tornado. Segundo a companhia, suas equipes identificaram materiais das operadoras em pelo menos 478 pontos da cidade.

A Copel substituiu os postes danificados pelo tornado. Depois, as operadoras reinstalaram os serviços de internet e telefonia, mas deixaram parte dos cabos antigos nos locais onde trabalharam, segundo a companhia.

Fios nas calçadas dificultam a passagem de pedestres

O gerente de Compartilhamento de Estruturas da Copel, Rafael Buckoski Gonçalves, relata que as equipes encontraram fios até em árvores e placas. “Há cabos descartados sobre calçadas, dificultando a circulação de pedestres, materiais amontoados em esquinas e até fios amarrados em árvores e placas. Todos esses casos foram mapeados pelas equipes da Copel e comunicados às operadoras para devidas providências”, informa.

Segundo Gonçalves, a Copel também encaminhou a lista dos locais ao Procon Maringá para que o órgão acompanhe a regularização. A companhia explica que, pelas resoluções conjuntas da Aneel e da Anatel, cabe às operadoras fazer a manutenção, a remoção e a destinação dos cabos de internet e telefonia que instalam nos postes.

Mutirões retiraram mais de 40 toneladas da rede aérea

Entre janeiro e outubro, os mutirões da Copel com as empresas de telecomunicações retiraram 40.915 quilos de materiais da rede aérea de Maringá. Segundo a companhia, o total inclui fios sem uso, cabos abandonados e cordoalhas.

As operadoras levam o material recolhido ao depósito da Copel. Após a triagem, uma empresa especializada contratada pela companhia dá aos resíduos a destinação ambiental adequada.

Como comunicar situações de risco

Quem encontrar cabos de internet ou telefonia que ofereçam risco à população pode avisar a Copel pelo 0800 51 00 116. A orientação da companhia é manter distância e não tocar nos fios.