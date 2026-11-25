A Universidade Estadual de Londrina (UEL) teve quatro representantes contemplados no 39º Prêmio Paranaense de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. O resultado foi anunciado na terça-feira (24), em cerimônia no Palácio Iguaçu, em Curitiba, onde foram revelados os 20 vencedores da Etapa Estadual.

Segundo a universidade, foram reconhecidos o doutorando e egresso da UEL Renan José Casarotto Appel, na categoria Jovem Pesquisador, e a professora Patrícia Fernandes Paula-Shinobu, em Práticas Pedagógicas Inovadoras. Os professores Eduardo Inocente Jussiani e Ricardo Sérgio Couto de Almeida foram contemplados na categoria Divulgador Científico.

O casal Kimiko Yoshii e Atsushi Yoshii, responsável pela construção do prédio do Centro de Inovação Tecnológica (CIT) da UEL, recebeu o reconhecimento na categoria Amigo da Ciência.

A solenidade reuniu o governador Carlos Massa Ratinho Junior, o secretário estadual da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Aldo Nelson Bona, o prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel, e representantes das universidades estaduais, entre eles a reitora da UEL, Andréa Name Colado.

Nesta edição, o prêmio recebeu 126 inscrições. Os valores somam R$ 442 mil, sendo R$ 197 mil na etapa regional e R$ 245 mil na estadual, com quantias individuais entre R$ 1.000 e R$ 15 mil, conforme a categoria.

Os recursos vêm do Fundo Paraná, dotação constitucional de fomento científico administrada pela Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti).

O edital deste ano contemplou as áreas de Ciências Agrárias; Ciências Humanas, Linguística, Letras e Artes; e Ciências Sociais Aplicadas. Na Etapa Estadual, os premiados são 11 professores, quatro estudantes e uma pesquisadora do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR), distribuídos em modalidades como Pesquisador Sênior, Pesquisador Extensionista, Trajetórias Acadêmicas de Excelência, Práticas Pedagógicas Inovadoras, Jovem Pesquisador e Estudante Universitário.

Durante o evento, o governador falou sobre o avanço do estado em ciência e tecnologia a partir do ensino superior. “Minha obrigação foi modernizar as nossas universidades, fazer com que elas sejam atrativas para este momento em que a tecnologia está tão presente nas nossas vidas e garantir que a ciência não pare de acontecer”, afirmou Ratinho Junior.

De acordo com o secretário Aldo Nelson Bona, a premiação representa uma política permanente de incentivo à comunidade acadêmica e reforça o apoio a quem se dedica à pesquisa.

A cerimônia também homenageou o ex-governador Paulo Pimentel pela contribuição ao ensino superior paranaense. Em sua gestão, entre 1966 e 1971, as universidades estaduais foram criadas e estruturadas por meio da Lei Estadual n.º 6.034/1969 e dos decretos n.º 18.109, n.º 18.110 e n.º 18.111, que instituíram UEL, UEM e UEPG.

Falando em nome dos reitores das sete universidades estaduais, Andréa Name Colado destacou o papel pioneiro de Paulo Pimentel na descentralização do desenvolvimento do Paraná. Segundo a reitora, a criação das universidades abriu caminho para pesquisas em diversas áreas, com reflexos na saúde, na agricultura e na construção civil, entre outras.

As informações são da UEL, com dados da Seti.

Fonte: operobal.uel.br