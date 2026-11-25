As fortes chuvas entre a tarde de terça-feira (24) e a madrugada desta quarta-feira (25) danificaram pelo menos 100 unidades da Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar). No balanço atualizado às 10h30 desta quarta-feira (25), a companhia registrou danos e problemas operacionais em 56 cidades e apontou a falta de energia elétrica como o principal obstáculo para restabelecer o abastecimento.

Em Borrazópolis, reservatórios chegam a níveis críticos

No Vale do Ivaí, a queda de energia interrompeu a captação de água no Rio Laranja Doce, em Borrazópolis. Com os reservatórios em níveis críticos, caminhões-pipa reforçam o atendimento na cidade. Segundo a Sanepar, os moradores podem ficar sem água ao longo desta quarta-feira (25).

Enxurradas arrancam tubulações no Sudoeste

Em Ampére, Salgado Filho e Enéas Marques, a força da água arrancou trechos de tubulações que atravessam rios e alagou poços. Em Nova Esperança do Sudoeste, a enxurrada levou parte dos equipamentos de um poço. Até o balanço das 10h30, a Sanepar ainda não tinha previsão para concluir esse reparo.

Em Verê, a companhia enviou um caminhão hidrojato para auxiliar na limpeza. Em outras 16 cidades do Oeste e do Sudoeste, entre elas Corbélia, Matelândia e Santa Helena, os sistemas funcionavam parcialmente com o apoio de geradores, da água armazenada nos reservatórios ou de ligações com outras captações.

Falta de energia paralisa poços e estações

Segundo a Sanepar, os cortes de energia paralisaram dezenas de poços, estações de captação, elevatórias e estações de tratamento de água no Paraná. No Oeste e no Sudoeste, houve interrupção de energia em equipamentos da companhia em municípios como Cascavel, Toledo e Medianeira. No Noroeste, o problema atingiu Juranda, Roncador, Ubiratã, Barbosa Ferraz e Janiópolis.

No Sudeste e no Centro-Sul, a companhia atribuiu as dificuldades no fornecimento à falta de energia e ao aumento da turbidez da água captada. O balanço lista Campina do Simão, Candói, General Carneiro, Guarapuava, Laranjal, Marquinho, Ortigueira, Paulo Frontin, Reserva, Rio Azul e Virmond.

As equipes técnicas da Sanepar seguem de plantão para identificar os danos, fazer reparos emergenciais e restabelecer os sistemas.