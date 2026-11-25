A Polícia Militar do Paraná (PMPR) prendeu uma mulher de 27 anos e apreendeu mais de 53 quilos de drogas na tarde desta terça-feira (24), no bairro Esperança, em Londrina. Segundo a corporação, a suspeita usava a própria casa para guardar e preparar entorpecentes que seriam distribuídos por meio de entregas.

A ocorrência foi atendida por equipes da Companhia de Choque do 5º Batalhão de Polícia Militar (BPM). De acordo com a PM, os policiais receberam informações de que a mulher utilizava uma motocicleta para vender drogas na região.

Com base nessas informações, as equipes reforçaram o patrulhamento no bairro e encontraram a suspeita na Rua José Gonçalves da Silva. Conforme a polícia, durante a abordagem ela confirmou as denúncias e contou que guardava drogas em casa.

Na vistoria feita no imóvel, os policiais localizaram 43,65 quilos de maconha prensada, 9,9 quilos de maconha do tipo flor e 104 gramas de haxixe. Também foram apreendidas duas balanças, uma faca, uma marreta e diversos materiais usados no preparo e na embalagem das substâncias.

Ainda segundo a PM, a suspeita afirmou que recebia dinheiro para realizar as atividades ilícitas. Ela foi presa e levada à Central de Flagrantes da Polícia Civil do Paraná (PCPR), junto com todo o material apreendido.

Fonte: www.pmpr.pr.gov.br