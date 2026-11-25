A Polícia Militar do Paraná (PMPR) embargou duas áreas de uma propriedade rural em Marialva, no Norte do Paraná, nesta terça-feira (24). Juntos, os trechos somam pouco mais de 22 mil metros quadrados. Segundo a corporação, atividades agrícolas no local impediam a regeneração natural da vegetação nativa.

A fiscalização foi feita por equipes da 3ª Companhia do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA). De acordo com a PM, os terrenos vistoriados aparecem nos sistemas de controle ambiental como Reserva Legal e área de vegetação nativa.

Para comprovar as intervenções na propriedade, os policiais usaram drone, imagens históricas, ferramentas de georreferenciamento e dados dos sistemas ambientais. As equipes também fizeram inspeções em campo.

Dois irmãos foram apontados pela PM como responsáveis pelas atividades agrícolas nas áreas e acabaram notificados. Como não apresentaram a documentação ambiental exigida, os policiais lavraram um auto de infração ambiental e determinaram o embargo dos trechos afetados.

O caso foi encaminhado ao Ministério Público e à Polícia Civil do Paraná (PCPR), que vão apurar as responsabilidades.

Fonte: www.pmpr.pr.gov.br