A Polícia Militar do Paraná (PMPR) prendeu três homens suspeitos de participação em um roubo na noite desta terça-feira (24), no bairro Cidade Nova, em Foz do Iguaçu, no Oeste do estado. Segundo a corporação, 111 produtos eletrônicos foram recuperados durante a ação.

De acordo com a PM, equipes do 14º Batalhão chegaram aos suspeitos após levantamento de informações e análise de imagens de câmeras de segurança. Com isso, os policiais identificaram o veículo que teria sido usado no crime e receberam a informação de que o grupo estaria reunido em uma casa.

No imóvel, os três homens foram encontrados manuseando caixas com mercadorias que, segundo a polícia, aparentavam ser compatíveis com os itens roubados. Conforme a PMPR, durante a abordagem eles admitiram informalmente a participação no crime e depois foram reconhecidos pelas vítimas.

Entre os produtos recuperados estavam celulares, tablets, antenas, modems de fibra óptica e outros equipamentos de rede. A polícia também apreendeu materiais que podem ajudar nas investigações.

O carro que teria sido utilizado no roubo foi localizado abandonado no bairro Náutica e também foi apreendido. Segundo a PM, as informações reunidas durante as diligências apontam para um possível envolvimento dos suspeitos em outros crimes contra o patrimônio registrados na cidade.

Os três homens foram presos e levados à 6ª Subdivisão da Polícia Civil do Paraná (PCPR), em Foz do Iguaçu. Duas mulheres também foram encaminhadas à delegacia, junto com todo o material recuperado e apreendido.

Fonte: www.pmpr.pr.gov.br