João Alves Moreira, de 79 anos, foi morto a tiros na tarde desta terça-feira (24) na Rua Francisco Lopes Hernández, no Jardim Ana Rosa, em Cambé. Segundo a Polícia Militar, ele e outro homem brigaram na rua, e o suspeito disparou uma arma de fogo contra o idoso antes de fugir a pé.

O suspeito foi localizado e detido pouco depois por uma equipe da PM. A motivação do crime ainda é apurada.

Vítima tinha quatro perfurações, segundo o Siate

Os socorristas do Siate foram ao local. De acordo com o sargento Bitencourt, quando a equipe chegou não havia mais nada a fazer. “A vítima já estava em parada cardiorrespiratória, com ferimentos incompatíveis com a vida”, afirmou.

O sargento contou que a equipe acionou a unidade avançada do Samu, que é quem atesta o óbito. “Nós verificamos quatro perfurações, a princípio na região do tórax, coxa e face”, disse.

Suspeito foi localizado enquanto fugia

O tenente Moreira, da 11ª Companhia Independente da Polícia Militar de Cambé, explicou que moradores avisaram a PM de que um homem tinha atentado contra a vida de outro perto do Jardim Ana Rosa. A primeira equipe que chegou encontrou o idoso em estado muito grave, ferido por arma de fogo, e chamou o Corpo de Bombeiros. Segundo o tenente, ele morreu antes da chegada do socorro.

Na mesma hora, moradores informaram que o suspeito fugia a pé. Uma segunda equipe da PM o encontrou e o deteve. Segundo o tenente, toda a ocorrência durou cerca de 15 minutos.

O homem disse aos policiais que tinha tomado chumbinho e que estava passando mal. “Ele foi apenas detido, foi chamado atendimento médico e ele foi encaminhado para a Santa Casa de Cambé”, relatou o tenente. Pelo que a equipe repassou ao oficial, o suspeito provavelmente tinha bebido álcool, e não ingerido chumbinho. Depois do atendimento médico, ele será apresentado à Polícia Civil.

Suspeito tem passagens pela polícia

De acordo com a PM, o suspeito já tem passagens registradas no sistema da corporação. Há cerca de dois dias, foi registrado um boletim de ocorrência contra ele por tentativa de homicídio.

Sobre a vítima, a PM informou que não há passagens criminais. Existem apenas dois boletins de ocorrência antigos em nome dele, e nenhum deles envolve crime.

Motivação ainda é investigada

Segundo o tenente, a motivação ainda não é conhecida porque o suspeito falava de forma bastante desconexa. A hipótese de uma tentativa de assalto chegou a ser levantada, mas a PM diz que ela ainda está sendo apurada.

Imagens de câmeras de moradores da região mostram que o suspeito se aproximou da vítima e os dois começaram uma briga. “Nós não sabemos ainda qual foi o motivo dessa vias de fato entre os dois”, disse o tenente. Ainda de acordo com ele, as imagens indicam que, durante a briga, o suspeito fez um disparo e fugiu.