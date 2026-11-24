O concurso 1355 do Dia de Sorte tem prêmio estimado em R$ 3 milhões para quem acertar as sete dezenas. O sorteio está marcado para esta terça-feira, 24 de novembro de 2026, às 21h, pelo horário de Brasília.
O Portal Cambé atualizará esta página com as sete dezenas e o Mês da Sorte após a divulgação oficial. Os resultados das demais modalidades também podem ser acompanhados na seção de Loterias do Portal Cambé.
Resultado do Dia de Sorte 1355
|Resultado
|Concurso 1355
|Dezenas sorteadas
|Aguardando sorteio
|Mês da Sorte
|Aguardando sorteio
Como apostar no Dia de Sorte
O apostador escolhe de 7 a 15 números, entre 1 e 31, e marca um dos 12 meses do ano como Mês da Sorte. A aposta simples, com sete números, custa R$ 2,50. É possível registrar o jogo nas casas lotéricas ou pelo portal Loterias Online da CAIXA.