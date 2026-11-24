O concurso 1355 do Dia de Sorte tem prêmio estimado em R$ 3 milhões para quem acertar as sete dezenas. O sorteio está marcado para esta terça-feira, 24 de novembro de 2026, às 21h, pelo horário de Brasília.

O Portal Cambé atualizará esta página com as sete dezenas e o Mês da Sorte após a divulgação oficial. Os resultados das demais modalidades também podem ser acompanhados na seção de Loterias do Portal Cambé.

Resultado do Dia de Sorte 1355

Resultado do Dia de Sorte Concurso 1355 · 24/11/2026 Dezenas sorteadas 02

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28 Mês da Sorte · Janeiro (01) Fonte: transmissão das Loterias CAIXA Confira outros resultados no Portal Cambé

Resultado Concurso 1355 Dezenas sorteadas Aguardando sorteio Mês da Sorte Aguardando sorteio

Como apostar no Dia de Sorte

O apostador escolhe de 7 a 15 números, entre 1 e 31, e marca um dos 12 meses do ano como Mês da Sorte. A aposta simples, com sete números, custa R$ 2,50. É possível registrar o jogo nas casas lotéricas ou pelo portal Loterias Online da CAIXA.