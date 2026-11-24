A Universidade Estadual de Londrina (UEL) voltou a integrar oficialmente a Comissão Deliberativa do Festival Internacional de Música de Londrina (FIML) e se consolidou como uma das instituições promotoras do evento. A formalização ocorreu na quinta-feira (19), em reunião na universidade, segundo a Agência UEL.

O vice-reitor Miguel Belinati Piccirillo e a diretora da Casa de Cultura, Marta Dantas, receberam a direção executiva do festival e representantes das instituições promotoras. Pela Associação de Amigos do FIML (AAFML), participaram Magali Kleber, Eduardo Assad Sahão e Kyoko Watanabe. A Secretaria Municipal de Cultura foi representada por Marcão Kareca e Solange Batigliana, e a secretária de Estado da Cultura, Luciana Casagrande, acompanhou o encontro de forma remota.

Teatro Ouro Verde e Osuel na programação de 2027

Na ocasião, o festival e a UEL assinaram um termo de cooperação. O documento garante a cessão gratuita do Cine Teatro Ouro Verde para a agenda do evento e a participação da Orquestra Sinfônica da UEL (Osuel) na programação de 2027.

Para o vice-reitor, a reaproximação tem peso para a universidade, considerada berço do festival. “Não temos mais condições de oferecer o mesmo apoio de anos atrás, pois a legislação mudou e firmar um convênio hoje é muito difícil. Embora ainda não seja possível retomar esse formato, assinar um termo de cooperação e integrar a Comissão Deliberativa, ajudando nas articulações com as Secretarias estadual e municipal de Cultura, já é um passo muito importante. Trata-se de uma retomada gradual para dar visibilidade ao festival e cumprir o propósito desta gestão, que é manter a UEL atuando junto à sociedade”, afirmou Piccirillo.

Base institucional para o festival

A diretora-geral do FIML, Magali Kleber, classificou o encontro como um marco histórico para Londrina, para as instituições promotoras e para o próprio festival. “Esta reunião marca a volta institucional da Universidade como membro efetivo da Comissão Deliberativa, junto com as outras instituições. Isso significa termos a base sólida institucional e política para a continuidade do Festival de Música de Londrina”, disse.

O festival é sustentado por quatro entidades: o Governo do Paraná, a UEL, a Prefeitura de Londrina e a Associação de Amigos do FIML. Segundo Magali, essa composição “garante uma visão plural para a continuidade e para o comprometimento com esse patrimônio cultural de Londrina”.

A diretora também destacou a trajetória de Luciana Casagrande, que deixa o governo após oito anos à frente da Comissão do Festival, e a disposição do vice-reitor em formalizar a presença da UEL no grupo. De acordo com ela, a reunião definiu os próximos passos do evento, com apoio da Secretaria Municipal de Cultura e da diretoria da Associação de Amigos, mantenedora do festival, que seguirá como base e articuladora.

“É um compromisso com a comunidade londrinense, que sempre foi a marca dessa gestão: manter, melhorar e projetar para o futuro esse evento do qual Londrina tanto se orgulha”, completou Magali.

Um dos festivais mais antigos do país

Criado em 1979 pelo maestro Norton Morozowicz, o FIML é um dos principais e mais longevos eventos musicais do Brasil. O festival é reconhecido pela inclusão social e pela pluralidade nos cursos e na programação artística, que reúne professores renomados em um projeto pedagógico voltado à reflexão sobre o fazer musical e à diversidade cultural.

Fonte: operobal.uel.br