O prêmio estimado da Timemania 2472 é de R$ 30 milhões para quem acertar as sete dezenas. O sorteio desta terça-feira, 24 de novembro de 2026, tem início previsto para as 21h, no horário de Brasília. O Portal Cambé divulga nesta página os números sorteados, o Time do Coração e a premiação.
Confira o resultado da Timemania 2472
|Concurso 2472
|Resultado
|Dezenas sorteadas
|Aguardando sorteio
|Time do Coração
|Aguardando sorteio
|Premiação para sete acertos
|Aguardando apuração
|Estimativa para o próximo concurso
|Aguardando divulgação
Como conferir a aposta
Compare os dez números do bilhete com as sete dezenas sorteadas. A Timemania paga prêmios para quem acerta de três a sete números. Confira também o clube marcado como Time do Coração. Ele tem uma premiação própria, mesmo quando a aposta não acerta nenhuma dezena. loterias.caixa.gov.br
Os resultados de outros concursos estão na seção de Loterias do Portal Cambé.