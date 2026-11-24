O prêmio estimado da Timemania 2472 é de R$ 30 milhões para quem acertar as sete dezenas. O sorteio desta terça-feira, 24 de novembro de 2026, tem início previsto para as 21h, no horário de Brasília. O Portal Cambé divulga nesta página os números sorteados, o Time do Coração e a premiação.

Confira o resultado da Timemania 2472

Timemania Concurso 2472 Prêmio estimado R$ 30 milhões Terça-feira, 24 de novembro de 2026

21h · horário de Brasília Horário previsto do sorteio: 21h Mais resultados no Portal Cambé

Concurso 2472 Resultado Dezenas sorteadas Aguardando sorteio Time do Coração Aguardando sorteio Premiação para sete acertos Aguardando apuração Estimativa para o próximo concurso Aguardando divulgação

Como conferir a aposta

Compare os dez números do bilhete com as sete dezenas sorteadas. A Timemania paga prêmios para quem acerta de três a sete números. Confira também o clube marcado como Time do Coração. Ele tem uma premiação própria, mesmo quando a aposta não acerta nenhuma dezena. loterias.caixa.gov.br

Os resultados de outros concursos estão na seção de Loterias do Portal Cambé.