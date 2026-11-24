A Caixa realiza 4 sorteios na terça-feira (24/11/2026): Mega-Sena, Timemania, Lotofácil e Dia de Sorte. As apostas podem ser feitas até as 20h e os sorteios começam a partir das 21h (horário de Brasília).

Resumo dos sorteios de hoje

Loteria Concurso Prêmio estimado Mega-Sena 3090 R$ 65 milhões Timemania 2472 R$ 30 milhões Lotofácil 3837 R$ 5 milhões Dia de Sorte 1355 R$ 3 milhões

Mega-Sena, concurso 3090: R$ 65 milhões

O prêmio estimado da Mega-Sena é de R$ 65.000.000,00. O prêmio está acumulado: ninguém acertou a faixa principal no concurso anterior.

Como apostar: Marque de 6 a 20 números entre os 60 disponíveis. Ganha quem acertar 4, 5 ou 6 números. A aposta mínima custa R$ 6,00.

Veja o resultado do concurso 3089 da Mega-Sena.

Timemania, concurso 2472: R$ 30 milhões

O prêmio estimado da Timemania é de R$ 30.000.000,00. O prêmio está acumulado: ninguém acertou a faixa principal no concurso anterior.

Como apostar: Marque 10 números entre os 80 disponíveis e escolha um Time do Coração. Ganha quem acertar de 3 a 7 números; acertar o time também dá prêmio. A aposta mínima custa R$ 3,50.

Veja o resultado do concurso 2471 da Timemania.

Lotofácil, concurso 3837: R$ 5 milhões

O prêmio estimado da Lotofácil é de R$ 5.000.000,00. O prêmio está acumulado: ninguém acertou a faixa principal no concurso anterior.

Como apostar: Marque de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis. Ganha quem acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. A aposta mínima custa R$ 3,50.

Veja o resultado do concurso 3836 da Lotofácil.

Dia de Sorte, concurso 1355: R$ 3 milhões

O prêmio estimado do Dia de Sorte é de R$ 3.000.000,00. O prêmio está acumulado: ninguém acertou a faixa principal no concurso anterior.

Como apostar: Marque de 7 a 15 números entre os 31 disponíveis e escolha um Mês de Sorte. Ganha quem acertar de 4 a 7 números; acertar o mês também dá prêmio. A aposta mínima custa R$ 2,50.

Veja o resultado do concurso 1354 do Dia de Sorte.

Resultados dos sorteios

O Portal Cambé divulga os resultados de todos os sorteios assim que são confirmados pela Caixa. Acompanhe na página de Loterias do Portal Cambé.

Onde apostar

As apostas podem ser feitas em qualquer lotérica credenciada, no app Loterias CAIXA e no site Loterias Online. Correntistas da Caixa também podem apostar pelo Internet Banking. É possível participar de bolões nas lotéricas e nos canais digitais.

Apostas são permitidas apenas para maiores de 18 anos. Jogue com responsabilidade.

Fonte

Concursos e estimativas informados pela Caixa no resultado do concurso anterior, consultados em 24/11/2026 às 08h00 (horário de Brasília). Valores, datas e preços podem ser atualizados pela Caixa; confira no Portal Loterias Caixa.