A Caixa divulgou o resultado do concurso 1354 do Dia de Sorte. O sorteio foi realizado na segunda-feira (23/11/2026), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). Ninguém acertou a faixa principal e o prêmio acumulou.
Números sorteados
01 05 18 22 23 25 30
Na ordem do sorteio: 22 – 30 – 01 – 18 – 05 – 23 – 25.
Mês da sorte
Fevereiro
Premiação do concurso 1354
|Faixa
|Ganhadores
|Prêmio por ganhador
|7 acertos
|Não houve acertadores
|—
|6 acertos
|80
|R$ 2.145,27
|5 acertos
|2.249
|R$ 25,00
|4 acertos
|28.838
|R$ 5,00
|Mês da Sorte
|98.022
|R$ 2,50
A arrecadação total do concurso foi de R$ 2.883.567,50.
Próximo concurso
O próximo sorteio, do concurso 1355, está previsto para terça-feira (24/11/2026). A estimativa de prêmio é de R$ 3.000.000,00. Datas e estimativas podem ser atualizadas pela Caixa.
Veja também: Resultado do Dia de Sorte 1353 de domingo (22/11): ninguém acerta e prêmio vai a R$ 2,6 milhões.
Fonte do resultado
Dados oficiais do Portal Loterias Caixa, consultados em 24/11/2026 às 02h07 (horário de Brasília).
Este artigo foi gerado automaticamente a partir dos dados oficiais. A conferência e o pagamento dos prêmios seguem as informações da Caixa.