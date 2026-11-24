A Caixa divulgou o resultado do concurso 1354 do Dia de Sorte. O sorteio foi realizado na segunda-feira (23/11/2026), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). Ninguém acertou a faixa principal e o prêmio acumulou.

Números sorteados

01 05 18 22 23 25 30

Na ordem do sorteio: 22 – 30 – 01 – 18 – 05 – 23 – 25.

Mês da sorte

Fevereiro

Premiação do concurso 1354

Faixa Ganhadores Prêmio por ganhador 7 acertos Não houve acertadores — 6 acertos 80 R$ 2.145,27 5 acertos 2.249 R$ 25,00 4 acertos 28.838 R$ 5,00 Mês da Sorte 98.022 R$ 2,50

A arrecadação total do concurso foi de R$ 2.883.567,50.

Próximo concurso

O próximo sorteio, do concurso 1355, está previsto para terça-feira (24/11/2026). A estimativa de prêmio é de R$ 3.000.000,00. Datas e estimativas podem ser atualizadas pela Caixa.

Veja também: Resultado do Dia de Sorte 1353 de domingo (22/11): ninguém acerta e prêmio vai a R$ 2,6 milhões.

Fonte do resultado

Dados oficiais do Portal Loterias Caixa, consultados em 24/11/2026 às 02h07 (horário de Brasília).

Este artigo foi gerado automaticamente a partir dos dados oficiais. A conferência e o pagamento dos prêmios seguem as informações da Caixa.