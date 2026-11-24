A Caixa divulgou o resultado do concurso 3035 da Dupla Sena. O sorteio foi realizado na segunda-feira (23/11/2026), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). Ninguém acertou a faixa principal e o prêmio acumulou.
Primeiro sorteio
01 05 12 25 43 45
Segundo sorteio
02 14 15 22 33 38
Premiação do concurso 3035
|Faixa
|Ganhadores
|Prêmio por ganhador
|6 acertos
|Não houve acertadores
|—
|5 acertos
|25
|R$ 6.786,70
|4 acertos
|1.831
|R$ 105,90
|3 acertos
|32.770
|R$ 2,95
|6 acertos
|Não houve acertadores
|—
|5 acertos
|21
|R$ 7.271,46
|4 acertos
|1.586
|R$ 122,26
|3 acertos
|31.521
|R$ 3,07
A arrecadação total do concurso foi de R$ 5.535.102,00.
Próximo concurso
O próximo sorteio, do concurso 3036, está previsto para quarta-feira (25/11/2026). A estimativa de prêmio é de R$ 15.300.000,00. Datas e estimativas podem ser atualizadas pela Caixa.
Veja também: Resultado da Dupla Sena 3034 de quarta-feira (18/11): ninguém acerta e prêmio vai a R$ 14,6 milhões.
Fonte do resultado
Dados oficiais do Portal Loterias Caixa, consultados em 24/11/2026 às 02h07 (horário de Brasília).
Este artigo foi gerado automaticamente a partir dos dados oficiais. A conferência e o pagamento dos prêmios seguem as informações da Caixa.