A Caixa divulgou o resultado do concurso 3035 da Dupla Sena. O sorteio foi realizado na segunda-feira (23/11/2026), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). Ninguém acertou a faixa principal e o prêmio acumulou.

Primeiro sorteio

01 05 12 25 43 45

Segundo sorteio

02 14 15 22 33 38

Premiação do concurso 3035

Faixa Ganhadores Prêmio por ganhador 6 acertos Não houve acertadores — 5 acertos 25 R$ 6.786,70 4 acertos 1.831 R$ 105,90 3 acertos 32.770 R$ 2,95 6 acertos Não houve acertadores — 5 acertos 21 R$ 7.271,46 4 acertos 1.586 R$ 122,26 3 acertos 31.521 R$ 3,07

A arrecadação total do concurso foi de R$ 5.535.102,00.

Próximo concurso

O próximo sorteio, do concurso 3036, está previsto para quarta-feira (25/11/2026). A estimativa de prêmio é de R$ 15.300.000,00. Datas e estimativas podem ser atualizadas pela Caixa.

Veja também: Resultado da Dupla Sena 3034 de quarta-feira (18/11): ninguém acerta e prêmio vai a R$ 14,6 milhões.

Fonte do resultado

Dados oficiais do Portal Loterias Caixa, consultados em 24/11/2026 às 02h07 (horário de Brasília).

Este artigo foi gerado automaticamente a partir dos dados oficiais. A conferência e o pagamento dos prêmios seguem as informações da Caixa.