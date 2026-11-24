A Caixa divulgou o resultado do concurso 409 da +Milionária. O sorteio foi realizado na segunda-feira (23/11/2026), no Espaço da Sorte, em Sao Paulo (SP). Ninguém acertou a faixa principal e o prêmio acumulou.
Números sorteados
09 20 29 37 41 49
Trevos sorteados
4 5
Premiação do concurso 409
|Faixa
|Ganhadores
|Prêmio por ganhador
|6 acertos + 2 trevos
|Não houve acertadores
|—
|6 acertos + 1 ou nenhum trevo
|Não houve acertadores
|—
|5 acertos + 2 trevos
|1
|R$ 389.270,34
|5 acertos + 1 ou nenhum trevo
|29
|R$ 5.965,83
|4 acertos + 2 trevos
|83
|R$ 2.233,33
|4 acertos + 1 ou nenhum trevo
|1.260
|R$ 147,11
|3 acertos + 2 trevos
|1.684
|R$ 50,00
|3 acertos + 1 trevo
|14.821
|R$ 24,00
|2 acertos + 2 trevos
|12.819
|R$ 12,00
|2 acertos + 1 trevo
|117.796
|R$ 6,00
A arrecadação total do concurso foi de R$ 10.552.650,00.
Próximo concurso
O próximo sorteio, do concurso 410, está previsto para quarta-feira (25/11/2026). A estimativa de prêmio é de R$ 118.000.000,00. Datas e estimativas podem ser atualizadas pela Caixa.
Veja também: Resultado da +Milionária 408 de quarta-feira (18/11): ninguém acerta e prêmio vai a R$ 117 milhões.
Fonte do resultado
Dados oficiais do Portal Loterias Caixa, consultados em 24/11/2026 às 02h08 (horário de Brasília).
Este artigo foi gerado automaticamente a partir dos dados oficiais. A conferência e o pagamento dos prêmios seguem as informações da Caixa.