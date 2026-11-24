A Caixa divulgou o resultado do concurso 409 da +Milionária. O sorteio foi realizado na segunda-feira (23/11/2026), no Espaço da Sorte, em Sao Paulo (SP). Ninguém acertou a faixa principal e o prêmio acumulou.

Números sorteados

09 20 29 37 41 49

Trevos sorteados

4 5

Premiação do concurso 409

Faixa Ganhadores Prêmio por ganhador 6 acertos + 2 trevos Não houve acertadores — 6 acertos + 1 ou nenhum trevo Não houve acertadores — 5 acertos + 2 trevos 1 R$ 389.270,34 5 acertos + 1 ou nenhum trevo 29 R$ 5.965,83 4 acertos + 2 trevos 83 R$ 2.233,33 4 acertos + 1 ou nenhum trevo 1.260 R$ 147,11 3 acertos + 2 trevos 1.684 R$ 50,00 3 acertos + 1 trevo 14.821 R$ 24,00 2 acertos + 2 trevos 12.819 R$ 12,00 2 acertos + 1 trevo 117.796 R$ 6,00

A arrecadação total do concurso foi de R$ 10.552.650,00.

Próximo concurso

O próximo sorteio, do concurso 410, está previsto para quarta-feira (25/11/2026). A estimativa de prêmio é de R$ 118.000.000,00. Datas e estimativas podem ser atualizadas pela Caixa.

Veja também: Resultado da +Milionária 408 de quarta-feira (18/11): ninguém acerta e prêmio vai a R$ 117 milhões.

Fonte do resultado

Dados oficiais do Portal Loterias Caixa, consultados em 24/11/2026 às 02h08 (horário de Brasília).

Este artigo foi gerado automaticamente a partir dos dados oficiais. A conferência e o pagamento dos prêmios seguem as informações da Caixa.