A Caixa divulgou o resultado do concurso 3836 da Lotofácil. O sorteio foi realizado na segunda-feira (23/11/2026), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). Ninguém acertou a faixa principal e o prêmio acumulou.

Números sorteados

02 03 05 07 09 12 15 16 17 19 20 21 22 23 24

Na ordem do sorteio: 09 – 15 – 21 – 02 – 12 – 20 – 16 – 03 – 22 – 24 – 23 – 19 – 07 – 17 – 05.

Premiação do concurso 3836

Faixa Ganhadores Prêmio por ganhador 15 acertos Não houve acertadores — 14 acertos 218 R$ 1.962,92 13 acertos 8.957 R$ 35,00 12 acertos 101.926 R$ 14,00 11 acertos 507.002 R$ 7,00

A arrecadação total do concurso foi de R$ 19.596.132,50.

Próximo concurso

O próximo sorteio, do concurso 3837, está previsto para terça-feira (24/11/2026). A estimativa de prêmio é de R$ 5.000.000,00. Datas e estimativas podem ser atualizadas pela Caixa.

Veja também: Resultado da Lotofácil 3835 de domingo (22/11): 2 apostas acertam e cada uma leva R$ 969 mil.

Fonte do resultado

Dados oficiais do Portal Loterias Caixa, consultados em 24/11/2026 às 02h04 (horário de Brasília).

Este artigo foi gerado automaticamente a partir dos dados oficiais. A conferência e o pagamento dos prêmios seguem as informações da Caixa.