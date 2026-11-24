A Caixa divulgou o resultado do concurso 3836 da Lotofácil. O sorteio foi realizado na segunda-feira (23/11/2026), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). Ninguém acertou a faixa principal e o prêmio acumulou.
Números sorteados
02 03 05 07 09 12 15 16 17 19 20 21 22 23 24
Na ordem do sorteio: 09 – 15 – 21 – 02 – 12 – 20 – 16 – 03 – 22 – 24 – 23 – 19 – 07 – 17 – 05.
Premiação do concurso 3836
|Faixa
|Ganhadores
|Prêmio por ganhador
|15 acertos
|Não houve acertadores
|—
|14 acertos
|218
|R$ 1.962,92
|13 acertos
|8.957
|R$ 35,00
|12 acertos
|101.926
|R$ 14,00
|11 acertos
|507.002
|R$ 7,00
A arrecadação total do concurso foi de R$ 19.596.132,50.
Próximo concurso
O próximo sorteio, do concurso 3837, está previsto para terça-feira (24/11/2026). A estimativa de prêmio é de R$ 5.000.000,00. Datas e estimativas podem ser atualizadas pela Caixa.
Veja também: Resultado da Lotofácil 3835 de domingo (22/11): 2 apostas acertam e cada uma leva R$ 969 mil.
Fonte do resultado
Dados oficiais do Portal Loterias Caixa, consultados em 24/11/2026 às 02h04 (horário de Brasília).
Este artigo foi gerado automaticamente a partir dos dados oficiais. A conferência e o pagamento dos prêmios seguem as informações da Caixa.