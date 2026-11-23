A Caixa divulgou o resultado do concurso 3835 da Lotofácil. O sorteio foi realizado no domingo (22/11/2026), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). 2 apostas acertaram a faixa principal (15 acertos) e cada uma vai receber R$ 969.054,85.

Números sorteados

02 03 04 05 09 10 12 13 15 16 17 18 19 21 22

Na ordem do sorteio: 15 – 04 – 16 – 22 – 10 – 02 – 12 – 09 – 18 – 21 – 03 – 13 – 05 – 19 – 17.

Premiação do concurso 3835

Faixa Ganhadores Prêmio por ganhador 15 acertos 2 R$ 969.054,85 14 acertos 188 R$ 2.161,58 13 acertos 7.322 R$ 35,00 12 acertos 95.850 R$ 14,00 11 acertos 541.422 R$ 7,00

A arrecadação total do concurso foi de R$ 22.502.431,00.

Onde saíram as apostas da faixa principal

Canal eletrônico (internet/app) — 1 aposta Sao Roque (SP) — 1 aposta

Próximo concurso

O próximo sorteio, do concurso 3836, está previsto para segunda-feira (23/11/2026). A estimativa de prêmio é de R$ 2.000.000,00. Datas e estimativas podem ser atualizadas pela Caixa.

Veja também: Resultado da Lotofácil 3834 de quinta-feira (19/11): 8 apostas acertam e cada uma leva R$ 167 mil.

Fonte do resultado

Dados oficiais do Portal Loterias Caixa, consultados em 23/11/2026 às 02h04 (horário de Brasília).

Este artigo foi gerado automaticamente a partir dos dados oficiais. A conferência e o pagamento dos prêmios seguem as informações da Caixa.