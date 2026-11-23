A Caixa divulgou o resultado do concurso 3835 da Lotofácil. O sorteio foi realizado no domingo (22/11/2026), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). 2 apostas acertaram a faixa principal (15 acertos) e cada uma vai receber R$ 969.054,85.
Números sorteados
02 03 04 05 09 10 12 13 15 16 17 18 19 21 22
Na ordem do sorteio: 15 – 04 – 16 – 22 – 10 – 02 – 12 – 09 – 18 – 21 – 03 – 13 – 05 – 19 – 17.
Premiação do concurso 3835
|Faixa
|Ganhadores
|Prêmio por ganhador
|15 acertos
|2
|R$ 969.054,85
|14 acertos
|188
|R$ 2.161,58
|13 acertos
|7.322
|R$ 35,00
|12 acertos
|95.850
|R$ 14,00
|11 acertos
|541.422
|R$ 7,00
A arrecadação total do concurso foi de R$ 22.502.431,00.
Onde saíram as apostas da faixa principal
- Canal eletrônico (internet/app) — 1 aposta
- Sao Roque (SP) — 1 aposta
Próximo concurso
O próximo sorteio, do concurso 3836, está previsto para segunda-feira (23/11/2026). A estimativa de prêmio é de R$ 2.000.000,00. Datas e estimativas podem ser atualizadas pela Caixa.
Veja também: Resultado da Lotofácil 3834 de quinta-feira (19/11): 8 apostas acertam e cada uma leva R$ 167 mil.
Fonte do resultado
Dados oficiais do Portal Loterias Caixa, consultados em 23/11/2026 às 02h04 (horário de Brasília).
Este artigo foi gerado automaticamente a partir dos dados oficiais. A conferência e o pagamento dos prêmios seguem as informações da Caixa.