A Caixa divulgou o resultado do concurso 2471 da Timemania. O sorteio foi realizado no domingo (22/11/2026), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). Ninguém acertou a faixa principal e o prêmio acumulou.
Números sorteados
18 19 32 34 43 67 70
Na ordem do sorteio: 70 – 18 – 67 – 32 – 43 – 19 – 34.
Time do coração
SANTOS /SP
Premiação do concurso 2471
|Faixa
|Ganhadores
|Prêmio por ganhador
|7 acertos
|Não houve acertadores
|—
|6 acertos
|6
|R$ 29.700,21
|5 acertos
|134
|R$ 1.899,80
|4 acertos
|3.144
|R$ 10,50
|3 acertos
|30.707
|R$ 3,50
|Time do Coração
|23.843
|R$ 8,50
A arrecadação total do concurso foi de R$ 3.232.036,50.
Próximo concurso
O próximo sorteio, do concurso 2472, está previsto para terça-feira (24/11/2026). A estimativa de prêmio é de R$ 30.000.000,00. Datas e estimativas podem ser atualizadas pela Caixa.
Veja também: Resultado da Timemania 2470 de quinta-feira (19/11): ninguém acerta e prêmio vai a R$ 29,6 milhões.
Fonte do resultado
Dados oficiais do Portal Loterias Caixa, consultados em 23/11/2026 às 02h06 (horário de Brasília).
Este artigo foi gerado automaticamente a partir dos dados oficiais. A conferência e o pagamento dos prêmios seguem as informações da Caixa.