A Caixa divulgou o resultado do concurso 2471 da Timemania. O sorteio foi realizado no domingo (22/11/2026), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). Ninguém acertou a faixa principal e o prêmio acumulou.

Números sorteados

18 19 32 34 43 67 70

Na ordem do sorteio: 70 – 18 – 67 – 32 – 43 – 19 – 34.

Time do coração

SANTOS /SP

Premiação do concurso 2471

Faixa Ganhadores Prêmio por ganhador 7 acertos Não houve acertadores — 6 acertos 6 R$ 29.700,21 5 acertos 134 R$ 1.899,80 4 acertos 3.144 R$ 10,50 3 acertos 30.707 R$ 3,50 Time do Coração 23.843 R$ 8,50

A arrecadação total do concurso foi de R$ 3.232.036,50.

Próximo concurso

O próximo sorteio, do concurso 2472, está previsto para terça-feira (24/11/2026). A estimativa de prêmio é de R$ 30.000.000,00. Datas e estimativas podem ser atualizadas pela Caixa.

Veja também: Resultado da Timemania 2470 de quinta-feira (19/11): ninguém acerta e prêmio vai a R$ 29,6 milhões.

Fonte do resultado

Dados oficiais do Portal Loterias Caixa, consultados em 23/11/2026 às 02h06 (horário de Brasília).

Este artigo foi gerado automaticamente a partir dos dados oficiais. A conferência e o pagamento dos prêmios seguem as informações da Caixa.