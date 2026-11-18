A Caixa divulgou o resultado do concurso 3087 da Mega-Sena. O sorteio foi realizado na terça-feira (17/11/2026), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). Ninguém acertou a faixa principal e o prêmio acumulou.

Números sorteados

06 10 23 25 48 50

Na ordem do sorteio: 25 – 50 – 10 – 06 – 48 – 23.

Premiação do concurso 3087

Faixa Ganhadores Prêmio por ganhador 6 acertos Não houve acertadores — 5 acertos 53 R$ 24.857,75 4 acertos 3.173 R$ 593,15

A arrecadação total do concurso foi de R$ 42.979.824,00.

Próximo concurso

O próximo sorteio, do concurso 3088, está previsto para quinta-feira (19/11/2026). A estimativa de prêmio é de R$ 40.000.000,00. Datas e estimativas podem ser atualizadas pela Caixa.

Veja também: Resultado da Mega-Sena 3086 de domingo (15/11): ninguém acerta e prêmio vai a R$ 34 milhões.

Fonte do resultado

Dados oficiais do Portal Loterias Caixa, consultados em 18/11/2026 às 02h04 (horário de Brasília).

Este artigo foi gerado automaticamente a partir dos dados oficiais. A conferência e o pagamento dos prêmios seguem as informações da Caixa.