A Caixa divulgou o resultado do concurso 3087 da Mega-Sena. O sorteio foi realizado na terça-feira (17/11/2026), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). Ninguém acertou a faixa principal e o prêmio acumulou.
Números sorteados
06 10 23 25 48 50
Na ordem do sorteio: 25 – 50 – 10 – 06 – 48 – 23.
Premiação do concurso 3087
|Faixa
|Ganhadores
|Prêmio por ganhador
|6 acertos
|Não houve acertadores
|—
|5 acertos
|53
|R$ 24.857,75
|4 acertos
|3.173
|R$ 593,15
A arrecadação total do concurso foi de R$ 42.979.824,00.
Próximo concurso
O próximo sorteio, do concurso 3088, está previsto para quinta-feira (19/11/2026). A estimativa de prêmio é de R$ 40.000.000,00. Datas e estimativas podem ser atualizadas pela Caixa.
Veja também: Resultado da Mega-Sena 3086 de domingo (15/11): ninguém acerta e prêmio vai a R$ 34 milhões.
Fonte do resultado
Dados oficiais do Portal Loterias Caixa, consultados em 18/11/2026 às 02h04 (horário de Brasília).
Este artigo foi gerado automaticamente a partir dos dados oficiais. A conferência e o pagamento dos prêmios seguem as informações da Caixa.