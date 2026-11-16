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Resultado da Mega-Sena 3086 de domingo (15/11): ninguém acerta e prêmio vai a R$ 34 milhões

Confira os números sorteados no concurso 3086 da Mega-Sena, de domingo (15/11/2026), os ganhadores por faixa e o prêmio do próximo sorteio.

Por Redação Portal Cambé1 min de leitura
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A Caixa divulgou o resultado do concurso 3086 da Mega-Sena. O sorteio foi realizado no domingo (15/11/2026), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). Ninguém acertou a faixa principal e o prêmio acumulou.

Números sorteados

03 20 35 38 43 46

Na ordem do sorteio: 43 – 03 – 20 – 35 – 46 – 38.

Premiação do concurso 3086

FaixaGanhadoresPrêmio por ganhador
6 acertosNão houve acertadores
5 acertos44R$ 32.785,73
4 acertos2.538R$ 811,98

A arrecadação total do concurso foi de R$ 47.061.366,00.

Próximo concurso

O próximo sorteio, do concurso 3087, está previsto para terça-feira (17/11/2026). A estimativa de prêmio é de R$ 34.000.000,00. Datas e estimativas podem ser atualizadas pela Caixa.

Veja também: Resultado da Mega-Sena 3085 de quinta-feira (12/11): ninguém acerta e prêmio vai a R$ 27 milhões.

Fonte do resultado

Dados oficiais do Portal Loterias Caixa, consultados em 16/11/2026 às 02h04 (horário de Brasília).

Este artigo foi gerado automaticamente a partir dos dados oficiais. A conferência e o pagamento dos prêmios seguem as informações da Caixa.

Tags
#Loterias CAIXA#mega sena#Resultados das loterias
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Redação Portal Cambé
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