Resultado da Mega-Sena 3086 de domingo (15/11): ninguém acerta e prêmio vai a R$ 34 milhões

A Caixa divulgou o resultado do concurso 3086 da Mega-Sena. O sorteio foi realizado no domingo (15/11/2026), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). Ninguém acertou a faixa principal e o prêmio acumulou.

Números sorteados

03 20 35 38 43 46

Na ordem do sorteio: 43 – 03 – 20 – 35 – 46 – 38.

Premiação do concurso 3086

Faixa Ganhadores Prêmio por ganhador 6 acertos Não houve acertadores — 5 acertos 44 R$ 32.785,73 4 acertos 2.538 R$ 811,98

A arrecadação total do concurso foi de R$ 47.061.366,00.

Próximo concurso

O próximo sorteio, do concurso 3087, está previsto para terça-feira (17/11/2026). A estimativa de prêmio é de R$ 34.000.000,00. Datas e estimativas podem ser atualizadas pela Caixa.

Veja também: Resultado da Mega-Sena 3085 de quinta-feira (12/11): ninguém acerta e prêmio vai a R$ 27 milhões.

Fonte do resultado

Dados oficiais do Portal Loterias Caixa, consultados em 16/11/2026 às 02h04 (horário de Brasília).

Este artigo foi gerado automaticamente a partir dos dados oficiais. A conferência e o pagamento dos prêmios seguem as informações da Caixa.