Resultado da Mega-Sena 3086 de domingo (15/11): ninguém acerta e prêmio vai a R$ 34 milhões

A Caixa divulgou o resultado do concurso 3086 da Mega-Sena. O sorteio foi realizado no domingo (15/11/2026), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). Ninguém acertou a faixa principal e o prêmio acumulou.
Números sorteados
03 20 35 38 43 46
Na ordem do sorteio: 43 – 03 – 20 – 35 – 46 – 38.
Premiação do concurso 3086
|Faixa
|Ganhadores
|Prêmio por ganhador
|6 acertos
|Não houve acertadores
|—
|5 acertos
|44
|R$ 32.785,73
|4 acertos
|2.538
|R$ 811,98
A arrecadação total do concurso foi de R$ 47.061.366,00.
Próximo concurso
O próximo sorteio, do concurso 3087, está previsto para terça-feira (17/11/2026). A estimativa de prêmio é de R$ 34.000.000,00. Datas e estimativas podem ser atualizadas pela Caixa.
Veja também: Resultado da Mega-Sena 3085 de quinta-feira (12/11): ninguém acerta e prêmio vai a R$ 27 milhões.
Fonte do resultado
Dados oficiais do Portal Loterias Caixa, consultados em 16/11/2026 às 02h04 (horário de Brasília).
Este artigo foi gerado automaticamente a partir dos dados oficiais. A conferência e o pagamento dos prêmios seguem as informações da Caixa.