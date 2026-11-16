Gabarito do Enem 2026 será divulgado nesta quarta-feira

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) confirmou que o gabarito oficial do Enem 2026 será publicado nesta quarta-feira, dia 18. Já o resultado final do exame está previsto para o dia 18 de janeiro de 2027.

O segundo dia de provas ocorreu neste domingo (15) sem grandes problemas em todo o país, segundo avaliação do ministro da Educação, Leonardo Barchini. O exame contou com 90 questões de matemática e ciências da natureza, distribuídas em 14,8 mil locais de aplicação em 1,9 mil municípios brasileiros.

Alta taxa de abstenção e eliminação de candidatos

O índice de ausentes neste segundo dia chegou a 36%, acima dos 32% registrados em 2025. O aumento já era esperado pelo Ministério da Educação, devido ao crescimento no número de inscritos, que passou de 4,8 milhões para 5 milhões em 2026, e à inscrição automática dos concluintes da rede pública.

Durante a aplicação, 1,6 mil estudantes foram eliminados por descumprirem as regras do exame. Apesar desses casos, o ministro destacou que não houve intercorrências graves e elogiou a atuação dos profissionais do Inep.

Quedas de energia e reaplicação das provas

Foram registradas quedas de energia em 11 locais de prova, incluindo cidades do Paraná, Minas Gerais, Bahia, Maranhão e Piauí. Os alunos afetados poderão solicitar a reaplicação do exame, marcada para os dias 15 e 16 de dezembro. O pedido deve ser feito entre 16 e 20 de novembro, pela Página do Participante, mediante apresentação de documentação.

Importância do Enem para o acesso ao ensino superior

O Enem segue como a principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil, possibilitando o acesso a 1,5 milhão de vagas em cursos de graduação em todo o país. O exame também é fundamental para estudantes da rede pública, que tiveram participação recorde nesta edição.

Contexto e histórico

A cada ano, o Enem mobiliza milhões de estudantes e exige uma complexa operação logística em todo o Brasil. O crescimento no número de inscritos e a ampliação do acesso para alunos da rede pública refletem o esforço para democratizar o ensino superior, mesmo diante de desafios como abstenção e intercorrências pontuais.

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Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br