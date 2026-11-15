Clubes e entidades condenam agressões em final do Paulista Sub-20 feminino

A final do Campeonato Paulista Feminino Sub-20, realizada neste domingo (15) em Araraquara, foi marcada por uma briga generalizada entre jogadoras da Ferroviária e Corinthians aos 31 minutos do segundo tempo. O confronto, que terminou com vitória da Ferroviária por 2 a 0, resultou na expulsão da atacante Miga, da Ferroviária, e da treinadora Júlia Passero, do Corinthians.

Segundo relatos, a confusão teve início após uma disputa de bola entre Miga e Gabi Jordi, do Corinthians. Miga desferiu um soco na adversária, o que desencadeou um tumulto envolvendo atletas de ambos os lados. A árbitra Jéssica Aparecida Milani interveio para tentar controlar a situação, mas, após se afastar, Miga ainda atingiu a jogadora Mel, do Corinthians, que caiu no gramado.

Clubes e entidades se posicionam

O Corinthians utilizou suas redes sociais para repudiar as agressões e classificou o episódio como inadmissível, informando que medidas legais serão tomadas, incluindo o registro de boletim de ocorrência. A Ferroviária também se manifestou, destacando que não tolera violência no futebol e que aplicará sanções disciplinares à atleta envolvida, além de oferecer acompanhamento psicológico a Miga. O clube também criticou a postura da técnica adversária, alegando que ela respondeu com violência durante a confusão.

Federação e Ministério do Esporte repudiam violência

A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou nota oficial condenando os episódios de violência e afirmou que acompanhará o caso, que será encaminhado à Justiça Desportiva. O Ministério do Esporte também lamentou o ocorrido e reforçou que atitudes violentas vão contra os princípios do esporte, defendendo apuração rigorosa pelas autoridades competentes.

Histórico e impacto para o futebol feminino

O Campeonato Paulista Feminino Sub-20 tem sido um importante espaço para o desenvolvimento do futebol feminino no estado. No entanto, episódios como o deste domingo preocupam atletas, torcedores e dirigentes, pois colocam em risco o avanço conquistado nos últimos anos em termos de respeito e integridade no esporte.

Para a comunidade esportiva local e regional, o repúdio das entidades reforça o compromisso com um futebol mais seguro e respeitoso, especialmente para as jovens atletas em formação.

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Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br