O 1º Treinão Run da 11ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) reuniu moradores, policiais e equipes esportivas neste domingo (15), em Cambé. Com corrida em pelotões e cânticos utilizados nos treinamentos militares, o encontro incentivou a atividade física e aproximou a comunidade da corporação.

Antes da largada, o clima era de animação entre os participantes. Nas entrevistas ao Portal Cambé, corredores falaram sobre a preparação, escolheram seus pelotões e dividiram a expectativa de participar de uma corrida com uma dinâmica diferente.

Corrida em pelotões trouxe experiência dos treinamentos militares

Segundo o tenente Moreira, a proposta foi permitir que os participantes conhecessem um pouco da rotina de preparação física dos policiais. A organização em pelotões e os cânticos militares fizeram parte dessa experiência.

O tenente destacou a adesão ao evento e explicou que a iniciativa integra as ações da companhia para receber a população e fortalecer o contato com os moradores.

“A gente está muito feliz pela participação da população”, afirmou Moreira.

Além do incentivo à saúde, o encontro abriu espaço para que policiais e comunidade compartilhassem uma atividade fora da rotina dos atendimentos e das ocorrências.

Famílias e equipes participaram do encontro

A diversidade dos participantes marcou a concentração. Havia pessoas acostumadas a correr, outras com pouca preparação e grupos que decidiram encarar o desafio juntos.

Entre os entrevistados, uma mãe contou que levou a filha Sara para acompanhá-la. Animada, a menina confirmou que estava preparada para correr e ganhar sua medalha.

Uma professora relatou a presença de cerca de 30 pessoas de sua equipe, que participariam juntas no terceiro pelotão. Integrantes do Vôlei da Paz também estiveram no evento e disseram que a preparação incluiu tanto o vôlei quanto a corrida.

O bom humor apareceu em várias conversas. Enquanto alguns participantes demonstravam confiança para largar no primeiro pelotão, outros brincavam sobre ficar mais atrás e completar a atividade no próprio ritmo.

Prefeito destacou aproximação entre policiais e moradores

O prefeito de Cambé também participou do treinão. Antes da largada, brincou que sua principal conquista seria terminar a atividade sem se machucar e afirmou que, embora não seja atleta, procura manter a prática de exercícios físicos.

Ao comentar a relação entre a corporação e os moradores, destacou a importância de conhecer os policiais que trabalham na cidade e ampliar os espaços de convivência.

O prefeito citou outras atividades realizadas com participação da comunidade, como a festa junina e a programação da Independência. O treinão deu continuidade a esse contato por meio do esporte.

Companhia prepara corrida para abril de 2027

O encontro também serviu como aquecimento para uma próxima iniciativa. De acordo com o tenente Moreira, a companhia está programando uma corrida para abril de 2027, em comemoração ao aniversário da unidade.

A proposta foi antecipada durante a entrevista ao Portal Cambé, e os detalhes serão divulgados posteriormente pela organização.

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