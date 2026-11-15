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Inmet alerta para tempestades no Centro-Sul até segunda-feira

Inmet emite alerta de tempestades para o Centro-Sul do Brasil até segunda-feira. Veja as regiões afetadas e as orientações.

Por Redação Portal Cambé2 min de leitura
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Inmet alerta para tempestades no Centro-Sul até segunda-feira
Inmet alerta para tempestades no Centro-Sul até segunda-feira
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O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta para a possibilidade de tempestades em diversos estados do Centro-Sul do Brasil até esta segunda-feira (16). O aviso inclui chuvas intensas e queda de granizo, como já ocorreu neste domingo (15) em Belo Horizonte, Minas Gerais.

Desde a manhã, a capital mineira e centenas de municípios do estado estão sob alerta amarelo, que indica perigo potencial, embora seja o nível mais baixo na escala do Inmet. O alerta também se estende a todos os municípios de São Paulo e Mato Grosso do Sul, além de grandes áreas do Rio de Janeiro, Paraná, Goiás, Santa Catarina, Mato Grosso e partes do Tocantins, Pará, Maranhão, Recife e Bahia.

Segundo o Inmet, essas condições são provocadas por um cavado meteorológico, fenômeno que aumenta a instabilidade e favorece a formação de nuvens carregadas. Ao longo da tarde e noite deste domingo, a previsão é de mais chuvas, inclusive no interior do Nordeste, especialmente no oeste e sul da região.

Para segunda-feira (16), a tendência é de continuidade e até intensificação das instabilidades, atingindo inclusive áreas que não registraram chuvas significativas nos últimos dias. O Inmet orienta a população a acompanhar as atualizações e tomar precauções diante do risco de tempestades.

Nos últimos anos, eventos climáticos extremos têm sido cada vez mais frequentes na região, exigindo atenção redobrada dos moradores e das autoridades locais. Acompanhar os alertas e seguir as orientações de segurança é fundamental para evitar transtornos e prejuízos.

Fique atento às atualizações do Portal Cambé e compartilhe esta informação com amigos e familiares para que todos possam se preparar melhor para as mudanças no clima.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

Tags
#alerta#Brasil#Centro-Sul#chuvas#clima#Inmet#previsão do tempo#tempestades
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