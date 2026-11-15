Lucas Pinheiro conquista ouro na etapa finlandesa da Copa do Mundo de esqui alpino

O brasileiro Lucas Pinheiro Braathen brilhou neste domingo ao vencer a etapa da Copa do Mundo de esqui alpino em Levi, na Finlândia. Competindo na prova de slalom, Lucas garantiu o melhor tempo no somatório das duas descidas e subiu ao lugar mais alto do pódio, superando o canadense Liam Wallace e o austríaco Johannes Strolz.

Na primeira descida, Lucas registrou 52s69, o tempo mais rápido da rodada. Na segunda, marcou 55s35, o nono melhor tempo, mas suficiente para assegurar o ouro com o total de 1min48s04. O desempenho confirma a excelente fase do atleta, que já havia conquistado medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina, no slalom gigante, no início do ano.

Lucas Pinheiro, que nasceu na Noruega e passou a defender o Brasil em 2023, também venceu recentemente a etapa da Copa do Mundo de Sölden. Com os resultados, lidera o ranking mundial da modalidade na temporada 2026-2027, consolidando seu nome entre os principais esquiadores do circuito internacional.

O sucesso de Lucas representa um marco para o esporte brasileiro, tradicionalmente distante das modalidades de inverno, e inspira jovens atletas do país a buscarem espaço em competições globais.

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Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br