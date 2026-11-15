Ferroviária vence Corinthians e conquista o Paulista Feminino Sub-20 invicta

A Ferroviária sagrou-se campeã do Campeonato Paulista Feminino Sub-20 Petrobras ao derrotar o Corinthians por 2 a 0 neste domingo (15), em Araraquara. A decisão aconteceu na Arena Fonte Luminosa, casa da equipe grená, que teve a melhor campanha do torneio e levantou o troféu de forma invicta.

O primeiro tempo foi decisivo para a Ferroviária. Logo aos seis minutos, Gabi Pusch abriu o placar após receber passe de Diana e finalizar no canto esquerdo da goleira adversária. Aos 35 minutos, Pusch voltou a marcar, desta vez aproveitando um contra-ataque rápido e ampliando o placar para as Guerreirinhas Grenás.

O Corinthians, que buscava o título inédito, teve a situação complicada ainda na etapa inicial, quando Débora foi expulsa após receber o segundo cartão amarelo. Com uma jogadora a menos, as Brabinhas encontraram dificuldades para reagir.

No segundo tempo, a Ferroviária controlou o jogo e ainda criou oportunidades para aumentar a vantagem. O confronto ficou tenso após a expulsão da atacante Miga, que entrou na etapa final e se envolveu em uma confusão, além da técnica do Corinthians, Júlia Passero, que também foi expulsa.

Com o apito final, a equipe de Araraquara comemorou seu terceiro título consecutivo no Paulista Feminino Sub-20, repetindo os feitos de 2022 e 2023. O time encerrou a competição com 15 vitórias e apenas um empate em 16 partidas, consolidando sua hegemonia na categoria.

A conquista da Ferroviária reforça a tradição do futebol feminino em Araraquara e destaca o crescimento da modalidade no interior paulista. A torcida local celebrou mais uma vez a força das Guerreirinhas Grenás, que seguem inspirando jovens atletas na região.

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Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br