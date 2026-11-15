Sem ganhador na faixa principal, próximo concurso terá prêmio estimado em R$ 34 milhões; 44 apostas acertaram a quina.
A Mega-Sena acumulou no concurso 3086, deste domingo, 15 de novembro de 2026. Nenhuma aposta acertou as seis dezenas, e o próximo sorteio, marcado para terça-feira (17), terá prêmio estimado em R$ 34 milhões.
De acordo com o rateio, 44 apostas fizeram cinco acertos, com prêmio de R$ 32.785,73 para cada uma. Outras 2.538 apostas acertaram quatro números e receberão R$ 811,98 cada.
Confira as dezenas
Resultado da Mega-Sena
Concurso 3086 • 15/11/2026
- 43
- 03
- 20
- 35
- 46
- 38
Sorteio Realizado
Confira seu bilhete com o resultado oficial divulgado pela Caixa.
Confira o rateio da Mega-Sena 3086
|Faixa de premiação
|Apostas ganhadoras
|Prêmio por aposta
|6 acertos — Sena
|Nenhuma
|—
|5 acertos — Quina
|44
|R$ 32.785,73
|4 acertos — Quadra
|2.538
|R$ 811,98
Quem apostou em Cambé, Londrina, Rolândia, Ibiporã e nas demais cidades da região deve conferir também as faixas de quatro e cinco acertos, que tiveram ganhadores neste concurso.
Próximo concurso terá prêmio de R$ 34 milhões
O concurso 3087 da Mega-Sena está previsto para 17 de novembro de 2026, terça-feira, às 21h. A estimativa de premiação para quem acertar as seis dezenas é de R$ 34.000.000,00.
|Informação
|Próximo sorteio
|Concurso
|3087
|Data
|17/11/2026
|Dia da semana
|Terça-feira
|Horário informado
|21h
|Prêmio estimado
|R$ 34 milhões
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