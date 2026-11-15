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Mega-Sena 3086: prêmio deste domingo acumula

Por Redação Portal CambéAtualizada em 15/11/2026 às 12:362 min de leitura
Editorias
LoteriasMega-Sena
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Sem ganhador na faixa principal, próximo concurso terá prêmio estimado em R$ 34 milhões; 44 apostas acertaram a quina.

A Mega-Sena acumulou no concurso 3086, deste domingo, 15 de novembro de 2026. Nenhuma aposta acertou as seis dezenas, e o próximo sorteio, marcado para terça-feira (17), terá prêmio estimado em R$ 34 milhões.

De acordo com o rateio, 44 apostas fizeram cinco acertos, com prêmio de R$ 32.785,73 para cada uma. Outras 2.538 apostas acertaram quatro números e receberão R$ 811,98 cada.

Confira as dezenas

Resultado da Mega-Sena

Concurso 3086 • 15/11/2026

  • 43
  • 03
  • 20
  • 35
  • 46
  • 38

Sorteio Realizado

Confira seu bilhete com o resultado oficial divulgado pela Caixa.

Confira o rateio da Mega-Sena 3086

Faixa de premiaçãoApostas ganhadorasPrêmio por aposta
6 acertos — SenaNenhuma
5 acertos — Quina44R$ 32.785,73
4 acertos — Quadra2.538R$ 811,98

Quem apostou em Cambé, Londrina, Rolândia, Ibiporã e nas demais cidades da região deve conferir também as faixas de quatro e cinco acertos, que tiveram ganhadores neste concurso.

Próximo concurso terá prêmio de R$ 34 milhões

O concurso 3087 da Mega-Sena está previsto para 17 de novembro de 2026, terça-feira, às 21h. A estimativa de premiação para quem acertar as seis dezenas é de R$ 34.000.000,00.

InformaçãoPróximo sorteio
Concurso3087
Data17/11/2026
Dia da semanaTerça-feira
Horário informado21h
Prêmio estimadoR$ 34 milhões

Acompanhe as loterias no Portal Cambé

Os resultados dos concursos e o detalhamento das premiações podem ser acompanhados na página de loterias do Portal Cambé.

Compartilhe a notícia com quem apostou com você e siga o @portalcambe nas redes sociais para acompanhar as próximas atualizações.

Tags
#loteria#mega sena#prêmio acumulado#resultado
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Redação Portal Cambé
Publicado por

Redação Portal Cambé

Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.