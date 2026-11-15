Sem ganhador na faixa principal, próximo concurso terá prêmio estimado em R$ 34 milhões; 44 apostas acertaram a quina.

A Mega-Sena acumulou no concurso 3086, deste domingo, 15 de novembro de 2026. Nenhuma aposta acertou as seis dezenas, e o próximo sorteio, marcado para terça-feira (17), terá prêmio estimado em R$ 34 milhões.

De acordo com o rateio, 44 apostas fizeram cinco acertos, com prêmio de R$ 32.785,73 para cada uma. Outras 2.538 apostas acertaram quatro números e receberão R$ 811,98 cada.

Confira as dezenas Resultado da Mega-Sena Concurso 3086 • 15/11/2026 43

03

20

35

46

38 Sorteio Realizado Confira seu bilhete com o resultado oficial divulgado pela Caixa.

Confira o rateio da Mega-Sena 3086

Faixa de premiação Apostas ganhadoras Prêmio por aposta 6 acertos — Sena Nenhuma — 5 acertos — Quina 44 R$ 32.785,73 4 acertos — Quadra 2.538 R$ 811,98

Quem apostou em Cambé, Londrina, Rolândia, Ibiporã e nas demais cidades da região deve conferir também as faixas de quatro e cinco acertos, que tiveram ganhadores neste concurso.

Próximo concurso terá prêmio de R$ 34 milhões

O concurso 3087 da Mega-Sena está previsto para 17 de novembro de 2026, terça-feira, às 21h. A estimativa de premiação para quem acertar as seis dezenas é de R$ 34.000.000,00.

Informação Próximo sorteio Concurso 3087 Data 17/11/2026 Dia da semana Terça-feira Horário informado 21h Prêmio estimado R$ 34 milhões

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