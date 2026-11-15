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Professores analisam segundo dia do Enem em live especial neste domingo

Professores comentam ao vivo o segundo dia do Enem neste domingo. Confira análises das provas e dicas para estudantes nos canais da Agência Brasil.

Por Redação Portal Cambé2 min de leitura
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Professores analisam segundo dia do Enem em live especial neste domingo
Professores analisam segundo dia do Enem em live especial neste domingo
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Professores convidados participam neste domingo (15), a partir das 19h30, de uma transmissão ao vivo para comentar as questões do segundo dia de provas do Enem. A live, chamada Resenha do Enem, será apresentada pelas jornalistas Camila Bairros e Thaís de Luna e poderá ser acompanhada nos canais da Agência Brasil e da Rádio Nacional no YouTube.

No estúdio, os professores Gabriel Carvalho e Paulo Luís, de matemática, Ingrid Gabrielli, de física, Fred Kyoimi, de química, e Alessandro Santana, de biologia, vão analisar o desempenho das questões de matemática e ciências da natureza, trazendo dicas e esclarecimentos aos participantes.

O Enem é reconhecido como a principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil, sendo utilizado por diversas instituições públicas e privadas como critério de seleção. Além disso, estudantes que ainda não concluíram o ensino médio podem usar a nota do exame para obter a certificação, caso tenham indicado essa opção na inscrição e cumpram os requisitos.

A programação especial da EBC para o Enem inclui reportagens, entradas ao vivo, boletins e conteúdos de serviço, contando com a colaboração de emissoras parceiras em todo o país. A iniciativa busca oferecer informações e orientações aos candidatos, reforçando o compromisso com a educação e o acesso ao ensino superior.

O Enem movimenta estudantes e famílias em todo o Brasil, e transmissões como a Resenha do Enem ajudam a esclarecer dúvidas e a analisar o exame, contribuindo para o preparo dos participantes e para a democratização do acesso à universidade.

Fique por dentro das análises e participe comentando sua experiência na prova. Acompanhe as novidades e compartilhe a live com outros estudantes.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

Tags
#Da Agência Brasil#Educação#enem#ENSINO SUPERIOR#LIVE#professores#provas#transmissao ao vivo
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Redação Portal Cambé
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