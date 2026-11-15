Concurso deste domingo teve o Remo, do Pará, como Time do Coração; confira as sete dezenas sorteadas.

O concurso 2468 da Timemania, realizado neste domingo, 15 de novembro de 2026, teve as dezenas 03, 15, 22, 31, 38, 47 e 61 sorteadas. O Time do Coração foi o Remo/PA, identificado pelo número 64.

Os números constam no painel da transmissão do sorteio. Os apostadores devem conferir tanto as dezenas quanto o clube escolhido no comprovante, pois o Time do Coração tem uma premiação própria.

Confira o resultado da Timemania 2468

Data: 15/11/2026

15/11/2026 Concurso: 2468

2468 Dezenas em ordem crescente: 03 – 15 – 22 – 31 – 38 – 47 – 61

03 – 15 – 22 – 31 – 38 – 47 – 61 Ordem do sorteio: 15 – 38 – 47 – 03 – 22 – 31 – 61

15 – 38 – 47 – 03 – 22 – 31 – 61 Time do Coração: 64 – Remo/PA

Premiação do concurso

A quantidade de apostas ganhadoras e os valores do rateio do concurso 2468 ainda não foram confirmados nesta publicação. A definição sobre ganhadores na faixa principal ou eventual acumulação depende da apuração oficial da Caixa.

Na Timemania, recebem prêmios as apostas que acertam de três a sete dezenas. Também há pagamento para quem escolhe o Time do Coração sorteado, independentemente dos acertos numéricos.

Como jogar na Timemania

Para participar, o apostador marca dez números entre os 80 disponíveis e escolhe um Time do Coração. Em cada concurso, são sorteados sete números e um clube.

A aposta custa R$ 3,50. A modalidade também oferece a Surpresinha, que seleciona os números automaticamente, e a Teimosinha, que permite repetir a aposta por três, seis, nove ou 12 concursos consecutivos.

Resultados das loterias no Portal Cambé

O Portal Cambé acompanha os sorteios das Loterias Caixa. Confira as dezenas e as atualizações sobre premiação na página de loterias do Portal Cambé.