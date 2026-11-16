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Resultado da Lotofácil 3830 de domingo (15/11): uma aposta acerta e leva R$ 6 milhões

Confira os números sorteados no concurso 3830 da Lotofácil, de domingo (15/11/2026), os ganhadores por faixa e o prêmio do próximo sorteio.

Por Redação Portal Cambé1 min de leitura
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Ilustração de um globo de sorteio com bolas coloridas
Ilustração gerada por IA; não representa um sorteio real.
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A Caixa divulgou o resultado do concurso 3830 da Lotofácil. O sorteio foi realizado no domingo (15/11/2026), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). 1 aposta acertou a faixa principal (15 acertos) e vai receber R$ 5.969.456,29.

Números sorteados

01 03 04 09 12 13 14 16 17 18 21 22 23 24 25

Na ordem do sorteio: 12 – 09 – 24 – 01 – 22 – 18 – 03 – 17 – 16 – 13 – 14 – 25 – 21 – 23 – 04.

Premiação do concurso 3830

FaixaGanhadoresPrêmio por ganhador
15 acertos1R$ 5.969.456,29
14 acertos304R$ 2.028,81
13 acertos12.139R$ 35,00
12 acertos155.612R$ 14,00
11 acertos865.949R$ 7,00

A arrecadação total do concurso foi de R$ 35.265.167,00.

Onde saíram as apostas da faixa principal

  1. Caxias do Sul (RS) — 1 aposta

Próximo concurso

O próximo sorteio, do concurso 3831, está previsto para segunda-feira (16/11/2026). A estimativa de prêmio é de R$ 2.000.000,00. Datas e estimativas podem ser atualizadas pela Caixa.

Veja também: Resultado da Lotofácil 3829 de sexta-feira (13/11): uma aposta acerta e leva R$ 1,6 milhão.

Fonte do resultado

Dados oficiais do Portal Loterias Caixa, consultados em 16/11/2026 às 02h04 (horário de Brasília).

Este artigo foi gerado automaticamente a partir dos dados oficiais. A conferência e o pagamento dos prêmios seguem as informações da Caixa.

Tags
#Loterias CAIXA#lotofacil#Resultados das loterias
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Redação Portal Cambé
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