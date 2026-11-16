Resultado da Lotofácil 3830 de domingo (15/11): uma aposta acerta e leva R$ 6 milhões

A Caixa divulgou o resultado do concurso 3830 da Lotofácil. O sorteio foi realizado no domingo (15/11/2026), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). 1 aposta acertou a faixa principal (15 acertos) e vai receber R$ 5.969.456,29.
Números sorteados
01 03 04 09 12 13 14 16 17 18 21 22 23 24 25
Na ordem do sorteio: 12 – 09 – 24 – 01 – 22 – 18 – 03 – 17 – 16 – 13 – 14 – 25 – 21 – 23 – 04.
Premiação do concurso 3830
|Faixa
|Ganhadores
|Prêmio por ganhador
|15 acertos
|1
|R$ 5.969.456,29
|14 acertos
|304
|R$ 2.028,81
|13 acertos
|12.139
|R$ 35,00
|12 acertos
|155.612
|R$ 14,00
|11 acertos
|865.949
|R$ 7,00
A arrecadação total do concurso foi de R$ 35.265.167,00.
Onde saíram as apostas da faixa principal
- Caxias do Sul (RS) — 1 aposta
Próximo concurso
O próximo sorteio, do concurso 3831, está previsto para segunda-feira (16/11/2026). A estimativa de prêmio é de R$ 2.000.000,00. Datas e estimativas podem ser atualizadas pela Caixa.
Veja também: Resultado da Lotofácil 3829 de sexta-feira (13/11): uma aposta acerta e leva R$ 1,6 milhão.
Fonte do resultado
Dados oficiais do Portal Loterias Caixa, consultados em 16/11/2026 às 02h04 (horário de Brasília).
Este artigo foi gerado automaticamente a partir dos dados oficiais. A conferência e o pagamento dos prêmios seguem as informações da Caixa.