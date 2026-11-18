A Caixa divulgou o resultado do concurso 3832 da Lotofácil. O sorteio foi realizado na terça-feira (17/11/2026), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). Ninguém acertou a faixa principal e o prêmio acumulou.
Números sorteados
01 03 05 07 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 23
Na ordem do sorteio: 17 – 10 – 20 – 07 – 16 – 01 – 05 – 11 – 13 – 14 – 19 – 03 – 23 – 18 – 12.
Premiação do concurso 3832
|Faixa
|Ganhadores
|Prêmio por ganhador
|15 acertos
|Não houve acertadores
|—
|14 acertos
|163
|R$ 1.896,35
|13 acertos
|6.763
|R$ 35,00
|12 acertos
|89.989
|R$ 14,00
|11 acertos
|500.962
|R$ 7,00
A arrecadação total do concurso foi de R$ 19.182.541,00.
Próximo concurso
O próximo sorteio, do concurso 3833, está previsto para quarta-feira (18/11/2026). A estimativa de prêmio é de R$ 5.000.000,00. Datas e estimativas podem ser atualizadas pela Caixa.
Veja também: Resultado da Lotofácil 3831 de segunda-feira (16/11): 2 apostas acertam e cada uma leva R$ 696 mil.
Fonte do resultado
Dados oficiais do Portal Loterias Caixa, consultados em 18/11/2026 às 02h04 (horário de Brasília).
Este artigo foi gerado automaticamente a partir dos dados oficiais. A conferência e o pagamento dos prêmios seguem as informações da Caixa.