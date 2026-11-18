A Caixa divulgou o resultado do concurso 3832 da Lotofácil. O sorteio foi realizado na terça-feira (17/11/2026), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). Ninguém acertou a faixa principal e o prêmio acumulou.

Números sorteados

01 03 05 07 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 23

Na ordem do sorteio: 17 – 10 – 20 – 07 – 16 – 01 – 05 – 11 – 13 – 14 – 19 – 03 – 23 – 18 – 12.

Premiação do concurso 3832

Faixa Ganhadores Prêmio por ganhador 15 acertos Não houve acertadores — 14 acertos 163 R$ 1.896,35 13 acertos 6.763 R$ 35,00 12 acertos 89.989 R$ 14,00 11 acertos 500.962 R$ 7,00

A arrecadação total do concurso foi de R$ 19.182.541,00.

Próximo concurso

O próximo sorteio, do concurso 3833, está previsto para quarta-feira (18/11/2026). A estimativa de prêmio é de R$ 5.000.000,00. Datas e estimativas podem ser atualizadas pela Caixa.

Veja também: Resultado da Lotofácil 3831 de segunda-feira (16/11): 2 apostas acertam e cada uma leva R$ 696 mil.

Fonte do resultado

Dados oficiais do Portal Loterias Caixa, consultados em 18/11/2026 às 02h04 (horário de Brasília).

Este artigo foi gerado automaticamente a partir dos dados oficiais. A conferência e o pagamento dos prêmios seguem as informações da Caixa.