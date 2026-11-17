A Caixa divulgou o resultado do concurso 3831 da Lotofácil. O sorteio foi realizado na segunda-feira (16/11/2026), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). 2 apostas acertaram a faixa principal (15 acertos) e cada uma vai receber R$ 696.133,39.

Números sorteados

02 04 05 06 09 10 11 13 15 16 17 21 23 24 25

Na ordem do sorteio: 13 – 11 – 15 – 23 – 17 – 10 – 25 – 02 – 04 – 09 – 24 – 05 – 06 – 21 – 16.

Premiação do concurso 3831

Faixa Ganhadores Prêmio por ganhador 15 acertos 2 R$ 696.133,39 14 acertos 312 R$ 1.336,66 13 acertos 9.541 R$ 35,00 12 acertos 101.476 R$ 14,00 11 acertos 519.127 R$ 7,00

A arrecadação total do concurso foi de R$ 19.631.139,50.

Onde saíram as apostas da faixa principal

Canal eletrônico (internet/app) — 2 apostas

Próximo concurso

O próximo sorteio, do concurso 3832, está previsto para terça-feira (17/11/2026). A estimativa de prêmio é de R$ 2.000.000,00. Datas e estimativas podem ser atualizadas pela Caixa.

Veja também: Resultado da Lotofácil 3830 de domingo (15/11): uma aposta acerta e leva R$ 6 milhões.

Fonte do resultado

Dados oficiais do Portal Loterias Caixa, consultados em 17/11/2026 às 02h04 (horário de Brasília).

Este artigo foi gerado automaticamente a partir dos dados oficiais. A conferência e o pagamento dos prêmios seguem as informações da Caixa.