O Brasil assinou nesta segunda-feira (16), durante a COP31 em Antália, na Turquia, um pacto internacional que visa promover o uso sustentável da inteligência artificial (IA). O compromisso, chamado Compromisso de Antália sobre Inteligência Artificial, foi lançado pela Presidência turca em parceria com a União Internacional de Telecomunicações (UIT) e a Unesco.

O acordo busca equilibrar o avanço tecnológico com a preservação ambiental e a proteção dos empregos, diante das mudanças provocadas pela automação. Entre os pontos centrais, estão o incentivo ao uso responsável da IA, a atenção aos impactos ambientais dos centros de dados — como o consumo de energia e água — e a preocupação com o mercado de trabalho.

O secretário de Telecomunicações do Ministério das Comunicações, Hermano Tercius, representou o Brasil nas discussões. Ele destacou a importância de garantir que a transformação tecnológica não prejudique os trabalhadores, defendendo a manutenção dos empregos diante das mudanças trazidas pela IA.

Segundo o Ministério das Comunicações, a adesão do Brasil reforça o compromisso do país com o desenvolvimento tecnológico aliado ao crescimento econômico, inclusão social e sustentabilidade.

Projetos brasileiros apresentados

Além de aderir ao pacto, o Brasil apresentou iniciativas que unem tecnologia, cidadania e preservação ambiental. Entre elas estão o Gov.br, plataforma de serviços digitais; o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, voltado ao desenvolvimento da tecnologia no país; e o programa Computadores para Inclusão, que recondiciona equipamentos descartados e os destina a escolas e comunidades, reduzindo o descarte inadequado.

IA para combater mudanças climáticas

Durante o evento, a delegação brasileira também participou de um painel sobre o futuro Instituto de Inteligência Artificial para Mudanças Climáticas (AICI), que terá sede no Brasil. O instituto apoiará países em desenvolvimento na criação de soluções de IA para gestão de recursos hídricos, prevenção de desastres naturais e monitoramento ambiental.

Contexto e relevância para o Brasil

A participação do Brasil na COP31 amplia sua presença nas discussões globais sobre inteligência artificial. O país busca conciliar inovação tecnológica com responsabilidade social e ambiental, reforçando seu papel nas decisões internacionais sobre o tema.

Essas ações refletem demandas da sociedade brasileira por desenvolvimento sustentável e proteção ao trabalhador, temas cada vez mais relevantes diante do avanço da tecnologia.

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Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br