Concurso sorteou sete números e teve outubro como Mês da Sorte; confira a combinação.

O concurso 1349 do Dia de Sorte foi realizado nesta segunda-feira, 16 de novembro de 2026. Os números exibidos na transmissão das Loterias Caixa foram 24, 08, 17, 07, 13, 22 e 05, com outubro como Mês da Sorte.

Em ordem crescente, o resultado ficou assim:

05 – 07 – 08 – 13 – 17 – 22 – 24

Mês da Sorte: Outubro (10)

O concurso tinha prêmio principal estimado em R$ 900 mil. Esse valor era a previsão para a faixa principal antes do sorteio, e não representa uma premiação já confirmada para eventuais ganhadores. iadaloteria.com.br

Premiação e rateio

Até a elaboração deste texto, não foi possível confirmar o rateio oficial do concurso 1349. Assim, ainda não há confirmação nesta matéria sobre a quantidade de apostas vencedoras, os valores individuais ou se o prêmio principal acumulou.

Os apostadores devem conferir os sete números e o Mês da Sorte registrados no bilhete, além de acompanhar a divulgação da apuração pela Caixa.

Próximo sorteio do Dia de Sorte

De acordo com o cronograma oficial das Loterias Caixa, o próximo sorteio será o concurso 1350, previsto para terça-feira, 17 de novembro de 2026. A estimativa de premiação depende do encerramento da apuração do concurso desta segunda-feira. caixa.gov.br

Os resultados das modalidades também podem ser acompanhados na seção de loterias do Portal Cambé.