A Prefeitura de Londrina começou nesta semana a substituição das pontes de madeira do Lago Igapó 2, interditadas por questões de segurança. Os trabalhos iniciaram pela passarela próxima à esquina da rua Joaquim de Matos Barreto, perto da rotatória de acesso à Avenida Maringá, acompanhados por fiscais da Secretaria Municipal de Obras.

No total, três pontes interditadas serão trocadas por novas estruturas metálicas pré-fabricadas. O investimento é de R$ 2,7 milhões, com recursos do convênio estadual Paranacidade. O contrato, firmado em novembro de 2023 sob o Regime de Contratação Integrada, prevê a entrega das obras em até 90 dias.

Enquanto as antigas passarelas de madeira são removidas, as novas estruturas de aço estão sendo produzidas. As fundações atuais permanecem até a instalação das novas pontes, quando também serão renovadas. A orientação é que moradores e frequentadores evitem a pista de caminhada interna, paralela à rua Joaquim de Matos Barreto, até a conclusão das obras.

Segundo o prefeito Tiago Amaral, a substituição é necessária após duas décadas de problemas causados pela falta de manutenção e pela ação da água e de insetos sobre a madeira. “Vamos resolver de vez essa situação, garantindo mais segurança e durabilidade”, afirmou.

O secretário de Obras, Fábio Alves de Oliveira, destacou que as novas estruturas de aço e concreto terão manutenção mais simples e menor custo, além de oferecerem maior segurança para quem utiliza o espaço para caminhadas e corridas. O aço utilizado recebe tratamento anticorrosivo, aumentando a vida útil das pontes e reduzindo riscos de acidentes, como ocorria com pregos e lascas soltas nas antigas passarelas.

O projeto inclui a substituição das duas pontes paralelas à rua Joaquim de Matos Barreto e da ponte próxima às rotatórias que separam o Lago Igapó 2 do Aterro do Lago. A Londrina Iluminação será responsável pela instalação de postes e luminárias adequadas ao local. O prazo para conclusão é de 90 dias, com garantia de cinco anos para materiais e mão de obra.

As obras respondem a uma demanda antiga da população, que há anos convive com restrições de uso e riscos nas passarelas do Lago Igapó 2, um dos principais cartões-postais de Londrina. A modernização das pontes deve beneficiar diretamente quem utiliza o espaço para lazer e prática esportiva.

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Fonte: blog.londrina.pr.gov.br