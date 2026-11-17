Concurso de 16 de novembro de 2026 teve 20 números sorteados; confira as dezenas e acompanhe as informações sobre a premiação.

O resultado da Lotomania, concurso 3000, foi divulgado nesta segunda-feira, 16 de novembro de 2026. Os apostadores já podem conferir os 20 números apresentados na transmissão das Loterias Caixa.

O Portal Cambé acompanha os resultados das loterias para facilitar a consulta dos leitores. Veja abaixo as dezenas organizadas em ordem crescente.

Resultado da Lotomania 3000

00 – 05 – 07 – 11 – 19 – 21 – 24 – 36 – 37 – 38 – 46 – 48 – 59 – 69 – 74 – 75 – 81 – 92 – 95 – 99

Na ordem em que aparecem no painel da transmissão, os números foram:

74 – 05 – 11 – 69 – 81 – 75 – 38 – 95 – 07 – 00 – 46 – 92 – 36 – 37 – 48 – 21 – 99 – 24 – 19 – 59.

Premiação da Lotomania

O material disponível para esta publicação apresenta os números sorteados, mas não informa o rateio da premiação do concurso 3000.

Assim, ainda não é possível afirmar, com base nesses dados, se houve ganhadores na faixa principal ou se o prêmio acumulou. A quantidade de apostas premiadas e os valores por faixa dependem da divulgação do rateio pela Caixa.

Para conferir o bilhete, compare os números da aposta com a lista completa do resultado e consulte os canais oficiais das Loterias Caixa para confirmar eventual premiação.

Acompanhe os resultados no Portal Cambé

Os resultados e as informações sobre os próximos sorteios podem ser acompanhados na seção de loterias do Portal Cambé.

Fonte: transmissão das Loterias Caixa, conforme imagem do concurso 3000.