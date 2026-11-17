O Super Sete concurso 923 teve os números sorteados nesta segunda-feira, 16 de novembro de 2026. A data do concurso consta no calendário oficial das Loterias Caixa. Confira abaixo a combinação apresentada na transmissão do sorteio. caixa.gov.br

Os algarismos foram: 2 – 4 – 0 – 6 – 9 – 4 – 1, na ordem da primeira à sétima coluna.

Resultado do Super Sete 923

Resultado do sorteio SUPER SETE Concurso 923 • 16/11/2026 Confira os números por coluna COLUNA 1 2 COLUNA 2 4 COLUNA 3 0 COLUNA 4 6 COLUNA 5 9 COLUNA 6 4 COLUNA 7 1 Confira cada número na coluna correspondente do seu jogo. Premiação: rateio não informado neste quadro. Consulte a apuração oficial no rateio não informado neste quadro. Consulte a apuração oficial no site das Loterias Caixa Mais resultados no Portal Cambé Fonte: transmissão das Loterias Caixa.

A conferência deve respeitar a posição de cada número no volante. O algarismo 4, por exemplo, aparece nas colunas 2 e 6, enquanto o 0 corresponde à terceira coluna.

Premiação do concurso

Até a última consulta para esta publicação, não foi possível confirmar o rateio oficial do concurso 923, com a quantidade de apostas ganhadoras e os valores dos prêmios.

Por isso, ainda não há confirmação nesta matéria sobre ganhadores da faixa principal ou eventual acumulação. Os apostadores podem consultar a apuração no portal oficial das Loterias Caixa.

Acompanhe também a editoria de loterias do Portal Cambé para conferir os resultados de outras modalidades.

Fonte dos números: imagem da transmissão das Loterias Caixa enviada à redação.