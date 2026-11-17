Concurso teve dois sorteios nesta segunda-feira; confira as dezenas e as informações sobre a premiação.

A Dupla Sena realizou nesta segunda-feira (16 de novembro de 2026) os dois sorteios do concurso 3033. A estimativa de prêmio anunciada para o concurso era de R$ 13,3 milhões. iadaloteria.com.br

Conforme os números exibidos na transmissão das Loterias Caixa, confira abaixo o resultado de cada extração, organizado em ordem crescente.

Resultado da Dupla Sena 3033

Sorteio Números sorteados 1º sorteio 21 – 23 – 28 – 31 – 44 – 46 2º sorteio 13 – 16 – 27 – 30 – 36 – 39

Na ordem em que as bolas foram sorteadas, as dezenas foram 31, 21, 46, 28, 44 e 23 na primeira extração. Na segunda, saíram 30, 16, 27, 39, 36 e 13.

Premiação e ganhadores

O rateio oficial do concurso 3033 não havia sido confirmado na consulta feita para esta publicação. Assim, ainda não é possível informar quantas apostas ganharam em cada faixa, os valores individuais ou se o prêmio principal acumulou.

Os apostadores devem conferir os dois resultados: um mesmo bilhete participa das duas extrações, com premiação para quem acerta três, quatro, cinco ou seis dezenas no primeiro e/ou no segundo sorteio. CAIXA

Como funciona a Dupla Sena

Na Dupla Sena, o jogador escolhe de 6 a 15 números entre os 50 disponíveis no volante. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 3,00, conforme a tabela da Caixa.

Também é possível utilizar a Surpresinha, em que o sistema seleciona os números, ou a Teimosinha, que permite repetir a aposta em concursos consecutivos. CAIXA

Os resultados e as informações sobre os próximos concursos podem ser acompanhados na página de loterias do Portal Cambé.