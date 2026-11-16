A Quina tem prêmio estimado em R$ 13,5 milhões no concurso 7169, com sorteio previsto para esta segunda-feira (16 de novembro de 2026), às 21h, no horário de Brasília.

O Portal Cambé divulgará as cinco dezenas sorteadas nesta matéria. A quantidade de apostas ganhadoras e os valores da premiação serão acrescentados após a publicação do rateio oficial da Caixa Econômica Federal.

Resultado da Quina 7169

Dezenas sorteadas:

Resultado do sorteio Quina • Concurso 7169 Dezenas sorteadas 35

41

44

59

80 Ordem do sorteio: 35 – 44 – 80 – 41 – 59. Rateio aguardando divulgação.

A quantidade de apostas ganhadoras e os valores por faixa serão informados após a divulgação oficial da Caixa.

Premiação da Quina de hoje

Faixa Apostas ganhadoras Prêmio por aposta 5 acertos Aguardando divulgação Aguardando divulgação 4 acertos Aguardando divulgação Aguardando divulgação 3 acertos Aguardando divulgação Aguardando divulgação 2 acertos Aguardando divulgação Aguardando divulgação

A Quina acumulou?

A confirmação sobre ganhadores na faixa principal ou acúmulo do prêmio será publicada após a apuração oficial. A estimativa de premiação e a data do próximo concurso também serão atualizadas nesta matéria.

Acompanhe outras apurações na página de loterias do Portal Cambé.

Fonte: informações da Caixa apresentadas na imagem de divulgação do concurso.