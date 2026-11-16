A Quina tem prêmio estimado em R$ 13,5 milhões no concurso 7169, com sorteio previsto para esta segunda-feira (16 de novembro de 2026), às 21h, no horário de Brasília.
O Portal Cambé divulgará as cinco dezenas sorteadas nesta matéria. A quantidade de apostas ganhadoras e os valores da premiação serão acrescentados após a publicação do rateio oficial da Caixa Econômica Federal.
Resultado da Quina 7169
Dezenas sorteadas:
Resultado do sorteio
Quina • Concurso 7169
Dezenas sorteadas
- 35
- 41
- 44
- 59
- 80
Ordem do sorteio: 35 – 44 – 80 – 41 – 59.
Rateio aguardando divulgação.
A quantidade de apostas ganhadoras e os valores por faixa serão informados após a divulgação oficial da Caixa.
Premiação da Quina de hoje
|Faixa
|Apostas ganhadoras
|Prêmio por aposta
|5 acertos
|Aguardando divulgação
|Aguardando divulgação
|4 acertos
|Aguardando divulgação
|Aguardando divulgação
|3 acertos
|Aguardando divulgação
|Aguardando divulgação
|2 acertos
|Aguardando divulgação
|Aguardando divulgação
A Quina acumulou?
A confirmação sobre ganhadores na faixa principal ou acúmulo do prêmio será publicada após a apuração oficial. A estimativa de premiação e a data do próximo concurso também serão atualizadas nesta matéria.
Acompanhe outras apurações na página de loterias do Portal Cambé.
Fonte: informações da Caixa apresentadas na imagem de divulgação do concurso.