Concurso desta segunda-feira tem prêmio estimado em R$ 2 milhões; Portal Cambé divulgará as dezenas e a premiação após a divulgação oficial.

A Lotofácil 3831 tem sorteio previsto para as 21h desta segunda-feira, 16 de novembro de 2026, no horário de Brasília. O prêmio estimado para quem acertar as 15 dezenas é de R$ 2 milhões.

O Portal Cambé acompanhará o concurso e atualizará esta matéria com os números sorteados, a quantidade de apostas ganhadoras e os valores da premiação, conforme a divulgação oficial da Caixa Econômica Federal.

Números sorteados na Lotofácil 3831

RESULTADO DO SORTEIO Lotofácil 3831 Segunda-feira • 16 de novembro de 2026 Confira as dezenas sorteadas 02 04 05 06 09 10 11 13 15 16 17 21 23 24 25 Dezenas apresentadas em ordem crescente. Premiação em apuração A quantidade de apostas ganhadoras e os valores dos prêmios serão informados após a divulgação oficial da Caixa. Confira seu bilhete nos canais oficiais das Loterias Caixa .

Após o sorteio, os números serão apresentados em ordem crescente para facilitar a conferência dos bilhetes.

Premiação da Lotofácil 3831

Confira abaixo o espaço reservado para o rateio do concurso desta segunda-feira:

Faixa Apostas ganhadoras Prêmio por aposta 15 acertos Aguardando apuração Aguardando divulgação 14 acertos Aguardando apuração Aguardando divulgação 13 acertos Aguardando apuração Aguardando divulgação 12 acertos Aguardando apuração Aguardando divulgação 11 acertos Aguardando apuração Aguardando divulgação

A Lotofácil acumulou?

A confirmação de ganhadores na faixa principal ou de acumulação será informada após a apuração oficial. Se mais de uma aposta acertar as 15 dezenas, o prêmio principal será dividido entre os bilhetes vencedores.

Como apostar na Lotofácil

Na Lotofácil, o participante escolhe de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante. A modalidade premia apostas com 11, 12, 13, 14 ou 15 acertos.

As apostas podem ser registradas nas lotéricas credenciadas e pelos canais digitais oficiais das Loterias Caixa, respeitando o prazo de encerramento do concurso.

Próximo concurso da Lotofácil

A data e a estimativa de prêmio do próximo concurso serão acrescentadas após a atualização oficial da Caixa.

Confira também os demais resultados das loterias no Portal Cambé.

Fonte: Loterias Caixa.