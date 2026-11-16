Concurso desta segunda-feira tem prêmio estimado em R$ 2 milhões; Portal Cambé divulgará as dezenas e a premiação após a divulgação oficial.
A Lotofácil 3831 tem sorteio previsto para as 21h desta segunda-feira, 16 de novembro de 2026, no horário de Brasília. O prêmio estimado para quem acertar as 15 dezenas é de R$ 2 milhões.
O Portal Cambé acompanhará o concurso e atualizará esta matéria com os números sorteados, a quantidade de apostas ganhadoras e os valores da premiação, conforme a divulgação oficial da Caixa Econômica Federal.
Números sorteados na Lotofácil 3831
Lotofácil 3831
Segunda-feira • 16 de novembro de 2026
Confira as dezenas sorteadas
Dezenas apresentadas em ordem crescente.
A quantidade de apostas ganhadoras e os valores dos prêmios serão informados após a divulgação oficial da Caixa.
Após o sorteio, os números serão apresentados em ordem crescente para facilitar a conferência dos bilhetes.
Premiação da Lotofácil 3831
Confira abaixo o espaço reservado para o rateio do concurso desta segunda-feira:
|Faixa
|Apostas ganhadoras
|Prêmio por aposta
|15 acertos
|Aguardando apuração
|Aguardando divulgação
|14 acertos
|Aguardando apuração
|Aguardando divulgação
|13 acertos
|Aguardando apuração
|Aguardando divulgação
|12 acertos
|Aguardando apuração
|Aguardando divulgação
|11 acertos
|Aguardando apuração
|Aguardando divulgação
A Lotofácil acumulou?
A confirmação de ganhadores na faixa principal ou de acumulação será informada após a apuração oficial. Se mais de uma aposta acertar as 15 dezenas, o prêmio principal será dividido entre os bilhetes vencedores.
Como apostar na Lotofácil
Na Lotofácil, o participante escolhe de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante. A modalidade premia apostas com 11, 12, 13, 14 ou 15 acertos.
As apostas podem ser registradas nas lotéricas credenciadas e pelos canais digitais oficiais das Loterias Caixa, respeitando o prazo de encerramento do concurso.
Próximo concurso da Lotofácil
A data e a estimativa de prêmio do próximo concurso serão acrescentadas após a atualização oficial da Caixa.
Confira também os demais resultados das loterias no Portal Cambé.
Fonte: Loterias Caixa.