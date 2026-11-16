O governador do Paraná, Ratinho Júnior, foi homenageado pela Polícia Militar do Paraná (PMPR) nesta semana, em Curitiba. Durante a cerimônia, ele recebeu uma comenda em reconhecimento ao trabalho conjunto entre o Governo do Estado e as forças de segurança pública.

Ratinho Júnior destacou a importância da parceria com a PMPR para os avanços no combate à criminalidade em todo o Paraná. Segundo o governador, os resultados positivos na redução de crimes são fruto do empenho diário dos policiais militares nas ruas.

Reconhecimento ao trabalho integrado

A entrega da honraria reforça o compromisso do governo estadual com a valorização dos profissionais de segurança. A PMPR ressaltou que a atuação integrada tem sido fundamental para garantir mais tranquilidade à população paranaense.

Impacto para a comunidade

Nos últimos anos, a colaboração entre o governo e a PMPR resultou em índices mais baixos de violência em diversas cidades, beneficiando diretamente os moradores. O reconhecimento ao governador simboliza o esforço coletivo para tornar o Paraná um estado mais seguro.

Histórico de parcerias

O Paraná tem investido em equipamentos, formação e valorização dos policiais militares, o que contribuiu para fortalecer a segurança pública. A aproximação entre o governo e as forças de segurança é vista como essencial para manter os avanços conquistados.

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Fonte: www.pmpr.pr.gov.br