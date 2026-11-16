Gestores da Secretaria Estadual da Saúde, profissionais e autoridades de todas as regiões do Paraná participam, em Foz do Iguaçu, de um congresso que debate a integração regional e o fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS). O evento, que segue até quinta-feira (19), reúne especialistas para discutir desafios e propor inovações para a saúde pública no estado.

Durante quatro dias, representantes municipais e estaduais trocam experiências e analisam estratégias para aprimorar o atendimento à população. O congresso, promovido pelo Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Paraná (Cosems-PR), busca soluções conjuntas para melhorar a eficiência e a qualidade dos serviços oferecidos pelo SUS.

Debates sobre desafios e inovações

O encontro destaca temas como financiamento, regionalização dos serviços, avanços tecnológicos e políticas públicas de saúde. A troca de experiências entre os municípios é vista como fundamental para fortalecer a rede de atendimento e garantir que as necessidades locais sejam atendidas de forma mais eficiente.

Impacto para a população paranaense

A integração entre as regiões e a busca por novas soluções têm impacto direto na vida dos moradores do Paraná, especialmente em cidades do interior, onde o acesso à saúde pública pode ser mais desafiador. O congresso reforça a importância da união entre gestores para superar obstáculos e promover avanços no SUS.

Contexto e relevância local

O fortalecimento do SUS é uma pauta constante no Paraná, que enfrenta desafios como a descentralização dos serviços e a necessidade de ampliar o acesso à saúde. Eventos como este contribuem para a construção de políticas mais eficazes, beneficiando diretamente a população, especialmente em municípios que dependem fortemente do sistema público.

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Fonte: www.saude.pr.gov.br