A cantora Anitta foi indicada ao Grammy Internacional 2027 na categoria Melhor Álbum Global pelo trabalho EQUILIBRIVM. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (16) pela Academia Nacional de Artes e Ciências da Gravação, destacando a artista brasileira entre os principais nomes da música mundial.

EQUILIBRIVM, lançado em dois volumes — o primeiro em abril e o segundo em julho de 2026 —, concorre com trabalhos de artistas como Davido, Angélique Kidjo, Ayra Starr e Tems. A cerimônia do 69º Grammy Awards acontece em 7 de fevereiro de 2027, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Esta é a segunda vez que Anitta recebe uma indicação ao Grammy americano, repetindo o feito do álbum Funk Generation. Em suas redes sociais, a cantora celebrou o reconhecimento internacional e destacou a importância da conquista para artistas brasileiros.

Na última sexta-feira (13), Anitta também conquistou o Grammy Latino de Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa com o mesmo trabalho, após 12 indicações anteriores sem vitória.

O álbum EQUILIBRIVM traz, em seu primeiro volume, composições inspiradas em temas brasileiros. Já o segundo volume explora a espiritualidade da artista, especialmente sua ligação com o candomblé, unindo gêneros musicais brasileiros e afro-brasileiros. Anitta espera que o projeto contribua para ampliar o respeito às religiões de matriz africana.

A presença de Anitta entre os indicados ao Grammy Internacional reforça o reconhecimento da música brasileira no cenário global e inspira artistas e fãs do país.

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Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br