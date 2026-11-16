A Prefeitura de Londrina passou a contar, desde o último sábado (14), com uma nova unidade móvel de saúde voltada ao atendimento da população em situação de rua. O veículo, equipado como consultório, foi destinado à cidade pelo Ministério da Saúde após aprovação de proposta junto ao Fundo Nacional de Saúde.

Com essa estrutura, equipes do programa Consultório na Rua poderão oferecer consultas, procedimentos de enfermagem, ações de prevenção e acompanhamento contínuo diretamente nos locais onde pessoas em situação de rua vivem e circulam. O objetivo é facilitar o acesso ao Sistema Único de Saúde (SUS), garantir mais privacidade e ampliar o acolhimento para quem enfrenta maior vulnerabilidade social.

Atendimento mais próximo e humanizado

A unidade móvel permite intensificar a busca ativa, identificar pontos de maior permanência e realizar o cadastramento e acompanhamento dos usuários. O trabalho busca fortalecer o vínculo entre profissionais de saúde e a população de rua, levando em conta as necessidades específicas desse público e priorizando o respeito e a continuidade do cuidado.

Integração com a rede municipal

Além dos atendimentos nas ruas, a unidade móvel vai fortalecer a integração entre o Consultório na Rua, Unidades Básicas de Saúde e outros serviços municipais. Essa articulação é fundamental para encaminhamentos, acesso a consultas e procedimentos, e acompanhamento regular dos usuários, além de contribuir para uma abordagem integrada com a assistência social.

Avanço no acesso à saúde em Londrina

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a chegada do veículo representa um avanço na ampliação do acesso e na qualificação do atendimento, reforçando a presença das equipes nos territórios e o compromisso com uma assistência digna e humanizada. Nos próximos dias, a unidade será integrada à rotina do Consultório na Rua, ampliando a atuação junto à população em situação de rua de Londrina.

Esse investimento reforça a estratégia de garantir equidade e atendimento de qualidade para todos os londrinenses. Acompanhe as novidades e compartilhe sua opinião nos comentários ou em nossas redes sociais.

Fonte: blog.londrina.pr.gov.br